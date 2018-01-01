У «Національних дружинах» визнали: окремі дружинники будуть озброєні

Всупереч закону «дружинники» носитимуть з собою зброю?

Члени громадського об’єднання «Національні дружини», які днями склали присягу у Києві, при патрулюванні вулиць українських міст матимуть легальну зареєстровану зброю. Про це «Главкому» ексклюзивно повідомили у прес-службі «Національних дружин». Нагадаємо, що напередодні на прес-конференції командир



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фото: Станіслав Груздєв Присяга «Національних дружин» в столичній фортеці Косий капонір

Всупереч закону «дружинники» носитимуть з собою зброю?

Члени громадського об’єднання «Національні дружини», які днями склали присягу у Києві, при патрулюванні вулиць українських міст матимуть легальну зареєстровану зброю. Про це «Главкому» ексклюзивно повідомили у прес-службі «Національних дружин».

Нагадаємо, що напередодні на прес-конференції командир «Національних дружин» Ігор Михайленко запевняв присутніх, що ніякого патрулювання вулиць чи охорони громадського порядку з використанням зброї не буде.

Зазначимо, що у законі не передбачене право носіння та використання зброї такими активістами, незалежно від того, вогнепальна вона чи травматична.

Раніше повідомлялось, що в анкеті для охочих вступити до лав «Національних дружин» на сайті організації одне із запитань звучить: «Чи маєте ви легальну зброю?». Для чого відомості про зброю «Нацдружинам» на прес-конференції у Києві спробував пояснити командир «дружин» Ігор Михайленко. За його словами, активісти не впевнені, що Крути не повторяться. «Немає гарантії, що якийсь божевільний знову не піде на Київ, а наша влада збере манатки і звалить геть», - сказав Михайленко.

Водночас у «Нацдружинах» запевнили, що вони керуються Конституцією України і законом «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону».



«Проводяться заняття з психології, юриспруденції, надання першої домедичної допомоги. Загартування тіла і духу проходять зазвичай у форматі вишколів, де відпрацьовують взаємодію підрозділу, позиції та комбінації для ведення стрільби, роботу з нарізною та гладкоствольною зброєю», - розповіли у Нацдружинах.

Нагадаємо, 28 січня, в столичній фортеці Косий капонір пройшла урочиста присяга активістів організації Національні Дружини. Цей захід було присвячено 100-річчю бою під Крутами, у якому в 1918 році полягли студенти за незалежність України. На заході були пристуні лідер Національного Корпусу, народний депутат Андрій Білецький, який освячував стяги дружин печаткою князя Святослава Хороброго та нардеп Олег Петренко.

На сайті «Національних дружин» сказано, що це організація, метою якої є забезпечення порядку на вулицях українських міст.

«Особовий склад організації – це колишні учасники бойових дій, патріотична молодь та небайдужі громадяни, що поділяють наше прагнення покращити безпекову ситуацію в державі», - відзначають також в організації.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: «Тітушки Авакова» чи «захисники-патріоти». Звідки взялися «Національні дружини» та чому їх вже бояться?