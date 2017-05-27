Захоплення землі Московською церквою в центрі Києва. Музей історії подав до суду

Національний музей намагається оскаржити реєстрацію «монастиря» УПЦ МП

Національний музей історії України (НМІУ) подав позов до Окружного Адміністративного суду Києва щодо визнання протиправним та скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на незаконно побудовану нежитлову будівлю на земельній ділянці, яка перебуває у постійному користуванні музею. Про це ідеться у документі, який на своїй



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Фото: РІСУ

Національний музей намагається оскаржити реєстрацію «монастиря» УПЦ МП

Національний музей історії України (НМІУ) подав позов до Окружного Адміністративного суду Києва щодо визнання протиправним та скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на незаконно побудовану нежитлову будівлю на земельній ділянці, яка перебуває у постійному користуванні музею. Про це ідеться у документі, який на своїй сторінці у Facebook опублікувала директор музею Тетяна Сосновська.

«Чекаємо призначення дати слухання», - написала вона на своїй сторінці у Facebook. Відповідно до оприлюднених документів, відповідачами у справі є Міністерство юстиції України та Державний реєстратор департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України. А третьою особою виступає релігійна громада УПЦ (МП), «Десятинний храм Різдва Пресвятої Богородиці» у Шевченківському районі Києва.

Національний музей вважає протиправним рішення Державного реєстратора від 24 липня 2013 року, за яким за релігійною громадою УПЦ (МП) «Десятинних храм Пресвятої Богородиці» зареєстровано право власності на нежитлову будівлю, каплицю, загальною площею 133,2 кв.м за адресою вул.. Володимирська, 2.

На думку музею, «не підлягають державній реєстрації речові права та їх обтяження, зокрема, на малі архітектурні форми, тимчасові, некапітальні споруди, що розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є можливим без їх знецінення та зміни призначення».

Як повідомляв «Главком», скандал навколо зведення каплички біля фундаменту Десятинної церкви, який УПЦ Московського патріархату називають «Десятинним Храмом Пресвятої Богородиці» тягнеться з 2005-го року. Конфлікт між релігійною громадою і музейниками з одного боку і релігійною громадою УПЦ (МП) загострився після 25 січня, коли представники націоналістичних організацій «С14», «Традиції і порядок» та «Сокіл» демонтували інформаційний борд каплиці. Активісти у балаклавах зрізали стенд каплиці. Вони також спалили паперові повідомлення, які зберігалися під склом. Активісти вимагають зруйнувати незаконну, на їхню думку, каплицю і повернути землю під будівлею під контроль Національного музею історії України.

За рішенням від 1 лютого Міністерство культури України надало окреме доручення директору музею Тетяні Сосновській «вжити заходів по усуненню перешкод щодо користування земельною ділянкою», яка належить музею.