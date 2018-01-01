У Запоріжжі новий церковний скандал: священик пішов з УПЦ МП після заборони говорити українською

Ієрей Анатолій (Ревтов) не витримав тиску своєї церкви через мовну дискримінацію

На зборах Запорізької єпархії УПЦ Московського патріархату розгорівся скандал через виступ українською мовою ієрея Анатолія (Ревтова), пише видання Depo. Запоріжжя. На зборах, зокрема, обговорювали коментарі отця Анатолія у соцмережах з критикою проросійського курсу УПЦ МП (щодо скандалу після відмови священика цієї церкви відспівувати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Депо.Запоріжжя

Ієрей Анатолій (Ревтов) не витримав тиску своєї церкви через мовну дискримінацію

На зборах Запорізької єпархії УПЦ Московського патріархату розгорівся скандал через виступ українською мовою ієрея Анатолія (Ревтова), пише видання Depo. Запоріжжя.

На зборах, зокрема, обговорювали коментарі отця Анатолія у соцмережах з критикою проросійського курсу УПЦ МП (щодо скандалу після відмови священика цієї церкви відспівувати загиблу дитину, охрещену священиком Київського патріархату). Однак позицію отця Анатолія члени зібрання вислухати відмовилися. Його виступ перервали через те, що священик розмовляв українською мовою.

«Миряни одразу закричали: «Говорите на руском». Я їм кажу: українська – моя державна мова. А потім до мене підбігає секретар єпархії, каже: «Ты когда к нам пришел 4 года назад, ты говорил на руском». Кажу йому: «Але після того ваша держава напала на мою державу. Люди змінюються, я змінився». Вони (парафіяни) кричали, штовхалися, думав, ще й поб'ють», – розповів священик.

Він розповів виданню, що тепер продовжувати служіння в УПЦ МП не зможе. А також додає, що його проукраїнські погляди вже давно призводили до непорозумінь з іншими членами єпархії.

«Ця церква не є українською. Вона використовує гроші України, заробляє на ній, і водночас ненавидить її. Яка це українська церква, якщо в ній ікона царя висить? Я єдиний в єпархії служив українською – півтора роки поспіль. Один раз я намагався почати проповідь українською, іншого разу просто говорив нею з людьми в соборі – обидва рази настоятель мене за це сварив, мовляв, тебе тут ніхто не зрозуміє», – розповів отець Анатолій.

Крім того, священики іноді висловлювали невдоволення поїздками Анатолія на Донбас до українських військових та його співпрацею з волонтерами. А ці події стали для нього «останньою краплею», зазначає видання.

Нагадаємо, як писав «Главком», днями у Запоріжжі священик Московського патріархату відмовився відспівати дитину, хрещену у церкві Київського патріархату.