Нацкорпус прийшов на Банкову вимагати українське громадянство воїнам-добровольцям (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Активісти Національного Корпусу разом з ветеранськими організаціями пройшли до Банкової

Мітингувальники просять внести зміни до указу президента №215/2001 задля спрощення процедури прийняття у громадянство іноземних добровольців

Активісти Національного Корпусу разом з ветеранськими організаціями у вівторок, 4 червня, проводять акцію біля будівлі Адміністрації президента на вул. Банковій у Києві.

Головна вимога учасників акції до президента Володимира Зеленського - надати українське громадянство воїнам-добровольцям, що воювали за Україну.

Мітингувальники просять внести зміни до указу президента №215/2001 задля спрощення процедури прийняття у громадянство іноземних добровольців. Зокрема, звільнити їх від обов’язку подавати довідку про несудимість, видану країною походження, та скоротити строк розгляду поданих документів; створити робочу групу під керівництвом компетентних представників АП, яка надаватиме допомогу в отриманні добровольцями громадянства; ввести до складу Комісії з питань громадянства представників від волонтерських організацій; виконати передвиборчу обіцянку президента і почати садити корупціонерів, зокрема тих, які в час війни грабують оборонний комплекс країни.

Перед тим активісти пройшли вулицею Інститутською.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 червня, прибув до Брюсселя з дводенним візитом. Це перший закордонний візит Зеленського після обрання його главою держави.