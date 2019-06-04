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    Нацкорпус прийшов на Банкову вимагати українське громадянство воїнам-добровольцям (фото, відео)

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    <p>Активісти Національного Корпусу разом з ветеранськими організаціями пройшли до Банкової</p> - Нацкорпус прийшов на Банкову вимагати українське громадянство воїнам-добровольцям (фото, відео)

    Активісти Національного Корпусу разом з ветеранськими організаціями пройшли до Банкової

    Мітингувальники просять внести зміни до указу президента №215/2001 задля спрощення процедури прийняття у громадянство іноземних добровольців

    Активісти Національного Корпусу разом з ветеранськими організаціями у вівторок, 4 червня, проводять акцію біля будівлі Адміністрації президента на вул. Банковій у Києві.

    Головна вимога учасників акції до президента Володимира Зеленського - надати українське громадянство воїнам-добровольцям, що воювали за Україну.

    Мітингувальники просять внести зміни до указу президента №215/2001 задля спрощення процедури прийняття у громадянство іноземних добровольців. Зокрема, звільнити їх від обов’язку подавати довідку про несудимість, видану країною походження, та скоротити строк розгляду поданих документів; створити робочу групу під керівництвом компетентних представників АП, яка надаватиме допомогу в отриманні добровольцями громадянства; ввести до складу Комісії з питань громадянства представників від волонтерських організацій; виконати передвиборчу обіцянку президента і почати садити корупціонерів, зокрема тих, які в час війни грабують оборонний комплекс країни.

    Перед тим активісти пройшли вулицею Інститутською.

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    Нацкорпус прийшов на Банкову вимагати українське громадянство воїнам-добровольцям (фото, відео)
    Нацкорпус прийшов на Банкову вимагати українське громадянство воїнам-добровольцям (фото, відео)
    Нацкорпус прийшов на Банкову вимагати українське громадянство воїнам-добровольцям (фото, відео)
    Нацкорпус прийшов на Банкову вимагати українське громадянство воїнам-добровольцям (фото, відео)
    Нацкорпус прийшов на Банкову вимагати українське громадянство воїнам-добровольцям (фото, відео)
    Нацкорпус прийшов на Банкову вимагати українське громадянство воїнам-добровольцям (фото, відео)
    Нацкорпус прийшов на Банкову вимагати українське громадянство воїнам-добровольцям (фото, відео)
    Нацкорпус прийшов на Банкову вимагати українське громадянство воїнам-добровольцям (фото, відео)
    Нацкорпус прийшов на Банкову вимагати українське громадянство воїнам-добровольцям (фото, відео)
    Нацкорпус прийшов на Банкову вимагати українське громадянство воїнам-добровольцям (фото, відео)
    Нацкорпус прийшов на Банкову вимагати українське громадянство воїнам-добровольцям (фото, відео)

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 червня, прибув до Брюсселя з дводенним візитом. Це перший закордонний візит Зеленського після обрання його главою держави.

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