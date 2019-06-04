Зеленський вперше прибув до Брюсселя: програма візиту



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Відповідно до програми візиту, першою відбудеться зустріч Зеленського з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером

У перший день візиту Зеленського заплановані чотири важливі зустрічі

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 червня, прибув до Брюсселя з дводенним візитом. Це перший закордонний візит Зеленського після обрання його главою держави.

До складу української делегації увійшли заступник глави Адміністрації президента Вадим Пристайко, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Відповідно до програми візиту, першою відбудеться зустріч Зеленського з президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером, яка почнеться о 15.30 церемонією офіційного рукостискання і фотографуванням в спеціальному VIP-corner будівлі Єврокомісії Берлімон без заяв для преси.

Після цього президент Зеленський переїде в штаб-квартиру НАТО, де проведе зустріч з генеральним секретарем Альянсу Йенсом Столтенбергом, після якої о 16.45 відбудеться спільна пресконференція. Після закінчення спілкування з пресою обидва високопосадовці візьмуть участь в засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні послів.

У той же день о 18.20 в будівлі Єврокомісії почнеться зустріч з президентом Єврокомісії з питань євро, соціального діалогу, фінансової стабільності та фінансових послуг Валдісом Домбровскісом, який курує питання макрофінансової допомоги Україні.

Завершує програму зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою, яка пройде в представництві Польщі в ЄС, після закінчення її президенти зроблять заяви для преси.

На другий день візиту заплановані зустрічі з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федерікою Могеріні і президентом Європейської Ради Дональдом Туском, після закінчення яких буде дана спільна прес-конференція.

Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко напередодні візиту глави держави Володимира Зеленського до Брюсселю побажав йому успіхів у збереженні попередніх напрацювань української влади.

Джерело: Інтерфакс-Україна