Нацполіція не називає версії загибелі Тимчука



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Дмитро Тимчук

Наразі правоохоронці працюють на місці події та досліджують обставини

Національна поліція поки що не озвучує версії загибелі депутата Верховної ради України Дмитра Тимчука. Про це заявив спікер Нацполіціі Ярослав Тракало.

Тракало підкреслив, що наразі правоохоронці працюють на місці події та досліджують обставини.

«Наразі поліція працює на місті події та досліджує обставини того, що сталося. Попередні версії будуть згодом. Але дайте спочатку зрозуміти, що сталось. Наразі поліція може підтвердити тільки факт смерті», - зазначив Тракало.

Раніше нардеп від «Народного фронту» Антон Геращенко у себе на сторінці у Facebook розмістив допис, у якому підтвердив факт загибелі Тимчука, а також написав, що загиблий отримав поранення під час чистки нагородної зброї.





Згодом Геращенко закрив коментарі до допису, а за кілька хвилин – видалив допис зі своєї сторінки.

Як повідомлялось, народного депутата Дмитра Тимчука сьогодні знайшли застреленим у свої квартирі.