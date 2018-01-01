Нацполіція оприлюднила страшну статистику щодо ДТП в Україні

У минулому році на дорогах країни загинули майже 3,5 тис. людей

У 2017 році поліцейські зафіксували понад 114 тисяч випадків керування транспортом у стані сп’яніння. Це на чверть більше, аніж у 2016 році. Всього ж у минулому році сталося 162,5 тис. дорожньо-транспортних пригод. З них з вини п’яних водіїв – 5,8 тисяч. На дорогах країни загинули майже 3,5 тисячі людей. Про це сьогодні, 31



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У 2017 році на українських дорогах сталося 162,5 тис. ДТП

У минулому році на дорогах країни загинули майже 3,5 тис. людей

У 2017 році поліцейські зафіксували понад 114 тисяч випадків керування транспортом у стані сп’яніння. Це на чверть більше, аніж у 2016 році.

Всього ж у минулому році сталося 162,5 тис. дорожньо-транспортних пригод. З них з вини п’яних водіїв – 5,8 тисяч. На дорогах країни загинули майже 3,5 тисячі людей. Про це сьогодні, 31 січня, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує прес-служба НП.

Він розповів, що у 2017 році в країні було зареєстровано 27 220 ДТП з постраждалими. 3432 людини загинуло, майже 35 тисяч отримали травми. При цьому переважна кількість ДТП сталися через порушення Правил дорожнього руху.

Зокрема, порушення правил маневрування стало причиною 58,4 тисяч ДТП, в яких загинуло 199 людей. 658 людей загинуло у результаті аварій внаслідок перевищення безпечної швидкості. Керування транспортом у стані сп’яніння спричинило 115 смертей.

Серед інших «популярних» порушень – недодержання дистанції, порушення правил проїзду перехресть, виїзд на смугу зустрічного руху, невиконання вимог сигналів регулювання.

За словами Білошицького, проблема керування транспортними засобами у стані сп’яніння залишається критичною. У 2016 році були внесені зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, які в рази підвищили відповідальність за керування у стані сп’яніння. «Проте кількість правопорушень, яку ми зафіксували, свідчить про те, що навіть попри введення такого підвищеного рівня відповідальності, зменшення кількості даного виду правопорушення ми не спостерігаємо», – зазначив Білошицький.

Він також нагадав, що згідно зі ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) вчинення такого правопорушення тягне за собою накладання штрафу у сумі 10,2 тисячі гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на 1 рік. Повторне вчинення такого порушення протягом року – штраф у розмірі 20,4 тисячі гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки. Втретє – штраф у сумі 40,8 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років.

Керівник Департаменту патрульної поліції зауважив, що зазвичай безвідповідальне ставлення до дорожнього руху, зокрема – керування напідпитку, пов’язано із відсутністю необхідного механізму контролю та виявлення такого виду правопорушення.

Він зазначив, що потрібен чіткий механізм, який вже давно існує, широко використовується в європейських країнах і приносить свої плоди: зупинка транспортного засобу з метою проведення перевірки. «І це всі сприймають як нормальну демократичну процедуру. Саме почуття у кожного водія невідворотності покарання – дуже важливий превентивний захід, який має бути у нас забезпечений», – наголосив Білошицький.

Як повідомлялося, 30 січня у Чернівцях автомобіль скоїв наїзд на трьох пішоходів, які стояли біля зупинки громадського транспорту.