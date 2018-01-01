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    Події в Україні

    У Чернівцях позашляховик збив людей на зупинці

    Автомобіль скоїв наїзд на трьох пішоходів, які стояли біля зупинки громадського транспорту
    У вівторок, 30 січня, у Чернівцях на вулиці Південно-Кільцевій сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої, за попередніми даними, постраждали троє пішоходів. Як повідомили molbuk.ua у прес-службі патрульної поліції області, ДТП сталася неподалік міської поліклініки №3. «На Південно-Кільцевій скупчення транспорту, є
    • Сьогодні, 17:38
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    <span lang="UK">Mitsubisi Pajero вилетів на тротуар позаду зупинки громадського транспорту у Чернівцях</span>
    Mitsubisi Pajero вилетів на тротуар позаду зупинки громадського транспорту у Чернівцях

    Автомобіль скоїв наїзд на трьох пішоходів, які стояли біля зупинки громадського транспорту

    У вівторок, 30 січня, у Чернівцях на вулиці Південно-Кільцевій сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої, за попередніми даними, постраждали троє пішоходів.

    Як повідомили molbuk.ua у прес-службі патрульної поліції області, ДТП сталася неподалік міської поліклініки №3.

    «На Південно-Кільцевій скупчення транспорту, є дорожньо-транспортна пригода. Патрульні працюють на місці події та чекають слідчих, які будуть з'ясовувати причини аварії», - повідомили у прес-службі.

    Попередньо відомо, що автомобіль скоїв наїзд на трьох пішоходів, які стояли біля зупинки громадського транспорту. Одного з постраждалих забрали до лікарні на обстеження.

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    У Чернівцях позашляховик збив людей на зупинці
    У Чернівцях позашляховик збив людей на зупинці
    У Чернівцях позашляховик збив людей на зупинці


    Водночас, на світлинах, які оприлюднили у соцмережі очевидці, видно, що автомобіль Mitsubisi Pajero стоїть на тротуарі позаду зупинки громадського транспорту. На газоні на узбіччі вулиці Південно-Кільцевої видно сліди від коліс автомобіля.

    Як повідомлялося, 28 січня у Києві на проспекті Перемоги біля університету КПІ водій Chevrolet протаранив п’ять автівок.

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