У Чернівцях позашляховик збив людей на зупинці

Автомобіль скоїв наїзд на трьох пішоходів, які стояли біля зупинки громадського транспорту

У вівторок, 30 січня, у Чернівцях на вулиці Південно-Кільцевій сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої, за попередніми даними, постраждали троє пішоходів. Як повідомили molbuk.ua у прес-службі патрульної поліції області, ДТП сталася неподалік міської поліклініки №3. «На Південно-Кільцевій скупчення транспорту, є



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Mitsubisi Pajero вилетів на тротуар позаду зупинки громадського транспорту у Чернівцях

Автомобіль скоїв наїзд на трьох пішоходів, які стояли біля зупинки громадського транспорту

У вівторок, 30 січня, у Чернівцях на вулиці Південно-Кільцевій сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої, за попередніми даними, постраждали троє пішоходів.

Як повідомили molbuk.ua у прес-службі патрульної поліції області, ДТП сталася неподалік міської поліклініки №3.

«На Південно-Кільцевій скупчення транспорту, є дорожньо-транспортна пригода. Патрульні працюють на місці події та чекають слідчих, які будуть з'ясовувати причини аварії», - повідомили у прес-службі.

Попередньо відомо, що автомобіль скоїв наїзд на трьох пішоходів, які стояли біля зупинки громадського транспорту. Одного з постраждалих забрали до лікарні на обстеження.



Водночас, на світлинах, які оприлюднили у соцмережі очевидці, видно, що автомобіль Mitsubisi Pajero стоїть на тротуарі позаду зупинки громадського транспорту. На газоні на узбіччі вулиці Південно-Кільцевої видно сліди від коліс автомобіля.

Як повідомлялося, 28 січня у Києві на проспекті Перемоги біля університету КПІ водій Chevrolet протаранив п’ять автівок.