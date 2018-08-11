Нацполіція вдруге спробує закупити 2,5 тисячі наручників за 3 млн гривень



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Наручники

Аукціон розпочнеться 23 серпня

Національна поліція повторно оголосила тендер на закупівлю великої партії наручників.

Про це свідчить інформація, оприлюднена в системі державних закупівель ProZorro, пишуть «Українські Новини».

Зазначається, що тендер оголошено 10 серпня. Нацполіція планує купити 2 500 наручників.

Орієнтовна сума закупівлі становить 3 млн гривень. Аукціон розпочнеться 23 серпня о 12:20.

Раніше в березні Національна поліція скасувала тендер на закупівлю 1,6 тис. пар наручників за 1,5 млн гривень через відсутність пропозицій.

Нагадаємо, ПАТ «Укрзалізниця» замовила послуги з підтримки Facebook-сторінки підприємства на суму 739,82 тис. грн. Таким чином, підтримка сторінки у соцмережі коштуватиме «Укрзалізниці» 117 тис. грн на місяць.