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    Нацполіція вдруге спробує закупити 2,5 тисячі наручників за 3 млн гривень

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    Наручники - Нацполіція вдруге спробує закупити 2,5 тисячі наручників за 3 млн гривень
    Наручники

    Аукціон розпочнеться 23 серпня

    Національна поліція повторно оголосила тендер на закупівлю великої партії наручників.

    Про це свідчить інформація, оприлюднена в системі державних закупівель ProZorro, пишуть «Українські Новини».

    Зазначається, що тендер оголошено 10 серпня. Нацполіція планує купити 2 500 наручників.

    Орієнтовна сума закупівлі становить 3 млн гривень. Аукціон розпочнеться 23 серпня о 12:20.

    Раніше в березні Національна поліція скасувала тендер на закупівлю 1,6 тис. пар наручників за 1,5 млн гривень через відсутність пропозицій.

    Нагадаємо, ПАТ «Укрзалізниця» замовила послуги з підтримки Facebook-сторінки підприємства на суму 739,82 тис. грн. Таким чином, підтримка сторінки у соцмережі коштуватиме «Укрзалізниці» 117 тис. грн на місяць.

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