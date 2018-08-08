Модератор Facebook-сторінки «Укрзалізниці» отримуватиме 117 тисяч на місяць



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Сторінка «Укрзалізниці» у Facebook

Загалом на підтримку Facebook-сторінки «Укрзалізниця» витратить майже 740 тис.грн

ПАТ «Укрзалізниця» замовила послуги з підтримки Facebook-сторінки підприємства на суму 739,82 тис. грн.

Про це йдеться в умовах тендеру на сайті Рrozorro.

Переможцем конкурсу став ФОП Русанов Р. М. Надати замовлені послуги виконавець має у період до 31 грудня 2018 року. Переможця тендеру оголосили 19 червня.

При цьому 87 тис. грн із обумовленої суми виконавець отримає як разову винагороду в тому випадку, якщо зможе збільшити кількість підписників сторінки з 28 тис. до 78 тис.

Таким чином, підтримка Facebook-сторінки в цей період із урахуванням винагороди коштуватиме «Укрзалізниці» 117 тис. грн на місяць.

До слова, комунальники Кличка замовили у фіктивної фірми розчистку озер за 50 млн грн.