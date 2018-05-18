Нафта Brent подорожчала до $79,46 за барель

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Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,20%

Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,20%

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у п'ятницю зранку зросли в ціні до $79,46 за барель, інформує Bloomberg.

За даними видання станом на 8:13, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,20%.

При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 71,58 долара за барель, додавши 0,13%.

Як повідомлялось, НБУ встановив курс гривні щодо долара на п'ятницю, 18 травня, на рівні 26,18 грн.