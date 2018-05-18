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    Нацбанк встановив курс валют на сьогодні

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    Долар порівняно з попереднім робочим днем подешевшав на 2 копійки
    Долар порівняно з попереднім робочим днем подешевшав на 2 копійки

    Курс євро подорожчав на 3 коп. і становить 30,91 грн

    НБУ встановив курс гривні щодо долара на п'ятницю, 18 травня, на рівні 26,18 грн. Таким чином, долар порівняно з попереднім робочим днем подешевшав на 2 копійки.

    Курс євро подорожчав на 3 коп. і становить 30,91 грн.

    Російський рубль також дещо зріс у ціні – 0,423 грн.

    Як повідомлялось, МВФ закликав Україну встановити ринкові ціни на газ.

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