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    Нафта дешевшає на тлі зростання експорту з США

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    Експорт нафти в лютому досяг також рекордної позначки - 3,6 мільйона барелів на добу - Нафта дешевшає на тлі зростання експорту з США
    Експорт нафти в лютому досяг також рекордної позначки - 3,6 мільйона барелів на добу

    Brent торгується на позначці 66,96 долара за барель

    Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 25 лютого 2019 року, опустилася нижче позначки в 67 доларів за барель. Про це повідомляє РБК з посиланням на дані біржових торгів.

    Станом на 10:21 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 66,96 долара. Це на 0,31% нижче рівня закриття попередніх торгів.

    Відзначимо, ціни на нафту знижуються на тлі зростання експорту палива із США, пов'язаного з рекордним видобутком в країні, який досяг 12 мільйонів барелів на добу. За даними Reuters, експорт в лютому досяг також рекордної позначки - 3,6 мільйона барелів на добу. Як відзначають аналітики, збільшення видобутку в США підриває зусилля ОПЕК щодо зниження виробництва.

    Минулого тижня ціни на нафту стабілізувалися на тлі нового рекорду видобутку в США. Також повідомлялося, що видобуток у США продовжить зростати, а нафтові компанії збільшать експорт, щоб розпродати надлишок запасів.

    Раніше повідомлялося, що різниця між ціною на нафту Brent і Urals зменшуєтьсяСанкції США щодо Венесуели призвели до дефіциту сірчистої нафти у світі. Саме під переробку цієї нафти були створені НПЗ США в Мексиканській затоці.

    Протягом 2012-2015 років, коли функціонувало ембарго на постачання іранської нафти, різниця між марками Brent і Urals складала 0,7 долара за барель, хоча історично відповідна різниця коливалася на рівні 1,5-2 долари за барель.

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