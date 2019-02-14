Різниця між ціною на нафту Brent і Urals зменшується



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За розрахунками, кожен додатковий долар до ціни на нафту дає бюджету РФ до 90 млрд рублів додаткових доходів

Різниця між нафтою марки Brent і Urals на початку лютого складала лише 0,3 долара за барель на користь першої

Санкції США щодо Венесуели призвели до дефіциту сірчистої нафти у світі. Саме під переробку цієї нафти були створені НПЗ США в Мексиканській затоці.

Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ».

Також відповідному дефіциту сприяють санкції США проти Ірану і угода ОПЕК+, в рамках якої країни скорочують видобування саме нафти із великим вмістом сірки. Найбільше в зоні ризику щодо дефіциту сірчистої нафти перебувають азійські країни. Критичною ситуація може стати вже в квітні.

Така ситуація може допомогти російській нафті марки Urals, яка відноситься до сірчистих типів – вміст сірки в середньому складає 1,8%. Це призвело до того, що різниця між нафтою марки Brent і Urals на початку лютого 2019 року складала лише 0,3 долара за барель на користь першої.

Протягом 2012-2015 років, коли функціонувало ембарго на постачання іранської нафти, різниця між марками Brent і Urals складала 0,7 долара за барель, хоча історично відповідна різниця коливалася на рівні 1,5-2 долари за барель.

За розрахунками, кожен додатковий долар до ціни на нафту дає бюджету РФ до 90 млрд рублів додаткових доходів. Проте погіршення прогнозів щодо росту світової економіки може привести до зниження ціни на нафту.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про введення додаткових санкцій відносно Венесуели.