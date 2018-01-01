«Нафтогаз» значно знизить ціни для промисловості

Нафтогаз опублікувала нові цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 по 31 березня 2018 року для промислових споживачів

НАК «Нафтогаз України» опублікував ціни на газ для промислових споживачів у березні 2018 року. Наступного місяця ціни буде зменшено на 12,3-14,1% порівняно з чинним рівнем. Про це повідомляє прес-служба НАК «Нафтогаз України». «Нафтогаз опублікувала нові цінові пропозиції на природний газ, які



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Нафтогаз опублікувала нові цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 по 31 березня 2018 року для промислових споживачів

НАК «Нафтогаз України» опублікував ціни на газ для промислових споживачів у березні 2018 року. Наступного місяця ціни буде зменшено на 12,3-14,1% порівняно з чинним рівнем.

Про це повідомляє прес-служба НАК «Нафтогаз України».

«Нафтогаз опублікувала нові цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 по 31 березня 2018 року (включно), для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання. Порівняно з цінами на лютий 2018 року у березні ціни зменшено на 14,1% та 12,3%», - йдеться у повідомленні.

Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії, як і раніше, диференційовані у залежності від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків з Нафтогазом.

Зокрема, промисловим споживачам, що закуповуватимуть більш як 50 тис. кубометрів та не мають боргів перед Нафтогазом, а також дочірнім підприємствам компанії, пропонується ціна у 7896 грн за тис. кубометрів (з ПДВ). Решта споживачів закуповуватимуть газ за ціною 8889,6 грн за тис. кубометрів (з ПДВ).

Як повідомлялося, раніше голова Нафтогазу Андрій Коболєв заявляв про наміри посилити позиції у сегменті продажу природного газу промисловим споживачам, пропонуючи їм більш привабливу ціну на газ.

З 1 жовтня 2015 року введено в дію Закон України «Про ринок природного газу», яким передбачено, що постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем. Виняток становлять населення та теплокомуненерго, що виробляє тепло для побутових споживачів - ці категорії закуповують газ за спеціальною ціною, визначеною Кабінетом міністрів.

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