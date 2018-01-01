Стало відомо, коли наглядова рада «Нафтогазу» проведе засідання
- Вчора, 22:48
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На засіданні 23 січня планується обрати членів та голів комітетів наглядової ради «Нафтогазу»Наглядова рада Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у вівторок, 23 січня 2018 року, проведе засідання, на якому обиратиме членів та голів комітетів.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в уряді.
«Засідання відбудеться у вівторок», – сказав співрозмовник.
За словами джерела, на засіданні 23 січня планується обрати членів та голів комітетів наглядової ради «Нафтогазу».
Також заплановано обговорити питання анбандлінгу компанії.
Нагадаємо, у грудні 2017 року головою наглядової ради НАК «Нафтогаз України» на першому офіційному засіданні було обрано Клер Споттісвуд. Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.