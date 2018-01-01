Стало відомо, коли наглядова рада «Нафтогазу» проведе засідання

На засіданні 23 січня планується обрати членів та голів комітетів наглядової ради «Нафтогазу»

Наглядова рада Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у вівторок, 23 січня 2018 року, проведе засідання, на якому обиратиме членів та голів комітетів. Про це РБК-Україна повідомило джерело в уряді. «Засідання відбудеться у вівторок», – сказав співрозмовник. За словами джерела, на засіданні 23