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    Стало відомо, коли наглядова рада «Нафтогазу» проведе засідання

    На засіданні 23 січня планується обрати членів та голів комітетів наглядової ради «Нафтогазу»
    Наглядова рада Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у вівторок, 23 січня 2018 року, проведе засідання, на якому обиратиме членів та голів комітетів. Про це РБК-Україна повідомило джерело в уряді.  «Засідання відбудеться у вівторок», – сказав співрозмовник. За словами джерела, на засіданні 23
    • Вчора, 22:48
    • Розсилка

    На засіданні 23 січня планується обрати членів та голів комітетів наглядової ради «Нафтогазу»

    Наглядова рада Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у вівторок, 23 січня 2018 року, проведе засідання, на якому обиратиме членів та голів комітетів.

    Про це РБК-Україна повідомило джерело в уряді. 

    «Засідання відбудеться у вівторок», – сказав співрозмовник.

    За словами джерела, на засіданні 23 січня планується обрати членів та голів комітетів наглядової ради «Нафтогазу».

    Також заплановано обговорити питання анбандлінгу компанії.

    Нагадаємо, у грудні 2017 року головою наглядової ради НАК «Нафтогаз України» на першому офіційному засіданні було обрано Клер Споттісвуд. Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини. 

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