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    Наєв назвав вражаючу кількість російських військових на Донбасі

    • Розсилка
    Наєв назвав вражаючу кількість російських військових на Донбасі

    У Криму 40 тисяч російських військових, в ОРДЛО - 35 тисяч

    В окупованому Криму й ОРДЛО нині перебуває близько 75 тисяч російських кадрових військових.

    Про це розповів колишній командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв в інтерв'ю ТСН.

    «У Криму 40 тисяч (російських - ред.) військових, в ОРДЛО - 35 тисяч. В ОРДЛО росіяни обіймають всі керівні військові посади та входять до складу підрозділів так званої точкової дії. Спецпідрозділи, інструктори з Росії. Їх там загалом від 2100 до 2300 осіб. А в «лавах армій« перебувають близько 11 тисяч російських громадян (це ще до видавання паспортів), а решта особового складу - місцеві мешканці», - наголосив Наєв.

    Крім того, за його словами, те, що командирів так званих 1-ого армійського корпусу (Донецьк - ред.) чи 2-го армійського корпусу (Луганськ - ред.) ЗС РФ не афішують, є частковим підтвердженням того, що на цих посадах - кадрові російські генерали.

    Відповідаючи на запитання, чи сприймають росіяни своє призначення в ОРДЛО як покарання чи підвищеня, екс-командувач ОС зауважив, що серед кадрових офіцерів РФ думки різняться.

    «Вищий керівний склад, генерали, розуміють, що руху фронту не буде, тому вони спокійно сидять на своїх посадах. А серед молодшого офіцерського складу не дуже хороші настрої», - зазначив він.

    Крим ОРДЛО військові Донецьк Луганськ Сергій Наєв
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