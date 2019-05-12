Наєв розповів, що на визволення окупованих РФ територій знадобиться менше доби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські військові також відстежують загрозливі ділянки кордону з Росією у Луганській області, Азовського моря в межах ООС

На визволення окупованої Росією частини території України військовослужбовцям ЗСУ знадобиться менше доби

Про це сказав колишній командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв.

Відповідаючи на запитання, скільки часу займе визволення окупованих територій, він зазначив: «Безпосередньо на військову дію піде дуже мало часу — менше доби. Головне в такому випадку — дуже швидка дія, щоб дійти до українського кордону і там закріпитись».

Водночас, на запитання, чи не готуються з боку окупантів рішучі наступальні дії, Наєв відповів: «Безпосередні плани такі у ворога є. Ми знаємо загрозливі напрямки на лінії зіткнення, і таких напрямків понад десять. Ми передбачаємо дії у відповідь — на цих напрямках всі засоби постійно готові реагувати».

За його словами, українські військові також відстежують загрозливі ділянки кордону з Росією у Луганській області, Азовського моря в межах ООС.

«В усіх цих напрямках готові реагувати на активні дії ворога», — підкреслив колишній командувач ОС.

Джерело: ТСН