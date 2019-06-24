Напад на аеропорт у Саудівській Аравії: є загиблі, більше 20 людей поранені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аеропорт Абха у Саудівській Аравії Фото: Reuters

Речник єменських повстанців Хуті заявив, що саудівські аеропорти Абха і Джизан атакували за допомогою безпілотників

Внаслідок нападу на цивільний аеропорт у Саудівській Аравії, який здійснили єменські повстанці Хуті одна людина загинула, ще 21 – поранена.

Про це повідомляє військова коаліція, очолювана Саудівською Аравією.

Речник повстанців заявив, що саудівські аеропорти Абха і Джизан поблизу кордону з Єменом атакували за допомогою безпілотників.

При цьому військова коаліція, яка воює з Хуті, нападу на аеропорт Джизан не підтвердила.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що у результаті атаки безпілотника на аеропорт Абха в Саудівській Аравії були поранені вісім людей.

Джерело: Радіо Свобода