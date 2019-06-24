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    Напад на аеропорт у Саудівській Аравії: є загиблі, більше 20 людей поранені

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    Аеропорт Абха&nbsp;у Саудівській Аравії - Напад на аеропорт у Саудівській Аравії: є загиблі, більше 20 людей поранені
    Аеропорт Абха у Саудівській Аравії
    Фото: Reuters

    Речник єменських повстанців Хуті заявив, що саудівські аеропорти Абха і Джизан атакували за допомогою безпілотників

    Внаслідок нападу на цивільний аеропорт у Саудівській Аравії, який здійснили єменські повстанці Хуті одна людина загинула, ще 21 – поранена.

    Про це повідомляє військова коаліція, очолювана Саудівською Аравією.

    Речник повстанців заявив, що саудівські аеропорти Абха і Джизан поблизу кордону з Єменом атакували за допомогою безпілотників.

    При цьому військова коаліція, яка воює з Хуті, нападу на аеропорт Джизан не підтвердила.

    Раніше агентство Reuters повідомляло, що у результаті атаки безпілотника на аеропорт Абха в Саудівській Аравії були поранені вісім людей.

    Джерело: Радіо Свобода

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