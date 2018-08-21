Напад на арт-платформу в Маріуполі: заяви про побої подали двоє осіб



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Один з постраждалих після нападу

Кримінальне провадження за фактом нападу відкрили з попередньою кваліфікацією за статтею «хуліганство, вчинене групою осіб»

Заяви про тілесні ушкодження після нападу на арт-платформу ТЮ подали двоє людей.

Про це в ефірі «Громадського» повідомила речниця поліції Донецької області Іванна Ященко.

Кримінальне провадження за фактом нападу відкрили з попередньою кваліфікацією за статтею «хуліганство, вчинене групою осіб».

Вона підтвердила, що 19 серпня близко 20:30 поліції надійшло повідлення від адміністратора громадської організації про те, що приблизно 20 людей у медичних масках увірвалися у приміщення, побили учасників організації та пошкодили музичні інструменти.

Ященко зазначила, що не може наразі ані підтвердити, ані спростувати причетність представників «Нацкорпусу» до події. За її словами, усі версії зараз ретельно перевіряють.

Як повідомлялося раніше, на відвідувачів та артистів концерту, який проходив на арт-платформі ТЮ у Маріуполі, напали. На думку організаторів платформи, нападники добре готувалися, вони атакували приміщення водночас з усіх боків. Вони наголосили, що це уже третій напад на простір ТЮ.

Згодом поліція відкрила справу щодо нападу на учасників арт-платформи у Маріуполі.