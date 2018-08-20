Поліція відкрила справу щодо нападу на учасників арт-платформи у Маріуполі



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Поліція встановлює особи підозрюваних

Напад на учасників арт-платформи ТЮ в Маріуполі попередньо кваліфікували як хуліганство. Поліція встановлює особи підозрюваних.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

«До Центрального відділу поліції звернулася адміністратор громадської організації про те, що приблизно 20 осіб у медичних масках увірвалися в приміщення, побили учасників організації, а відносно інших застосували сльозогінний газ. На місці працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські опитали організаторів та відвідувачів заходу, зібрані речові докази. Кількість постраждалих та ступінь ушкоджень уточнюється. Медичну допомогу було надано на місці. Госпіталізації потерпілі не потребували», - йдеться у повідомленні.

Вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до злочину.

За фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб). Санкція статті - до 4 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Поліція розглядає всі версії вчинення злочину.

Як повідомлялося раніше, на відвідувачів та артистів концерту, який проходив на арт-платформі ТЮ у Маріуполі, напали. На думку організаторів платформи, нападники добре готувалися, вони атакували приміщення водночас з усіх боків. Вони наголосили, що це уже третій напад на простір ТЮ.