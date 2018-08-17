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    Напад на лікаря в Кам’янському: у поліції повідомили подробиці

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    Напад на лікаря в Кам’янському: у поліції повідомили подробиці

    Нападником виявився 32-річний місцевий житель

    Зловмисника, який побив лікаря у місті Кам’янське на Дніпропетровщині, затримано.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

    «17 серпня затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство)», - заявили в поліції.

    Встановлено, що 15 серпня близько 11-ї години до Кам’янської лікарні зайшла група чоловіків, один з яких  завдав лікарю тілесні ушкодження.

    «Наступного дня поліція затримала нападника. Ним виявився 32-річний місцевий житель. Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу», - повідомили в поліції.

    Відповідно до санкції статті, чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що у гнійно-септичному відділенні «Кам'янської міської лікарні №7» було скоєно напад на лікаря.

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