Напад на школу в Словаччині: одна людина загинула, є поранені



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У Словаччині чоловік вчинив напад у школі Фото: domov.sme.sk/

Під час втечі нападника застрелила поліція

Одна людина була вбита і ще кілька були поранені після того, як озброєний ножем чоловік 11 червня напав на школу в місті Врутки, що на півночі Словаччини. Про це пишуть словацькі видання.

Так, мер міста Браніслав Захарідес заявив, що нападник сам раніше навчався в цій школі.

За повідомленням інформаційного порталу Teraz.sk, чоловік, що ймовірно мав психічні розлади, спробував проникнути в школу, однак шлях йому перегородив заступник директора школи, якому нападник завдав смертельних поранень.

Пізніше чоловік увірвався в найближчий клас і накинувся там на вчителя та двох дітей.

Потім нападника схопив охоронець, який спробував зупинити його, хоча сам при цьому був поранений.

Алена Крчова з оперативного центру швидкої медичної допомоги розповідає про п'ять постраждалих, у тому числі про дітей. За даними поліції, постраждали чотири людини - двоє дітей з порізами і двоє дорослих вже перебувають в лікарні Мартіна.

Як наслідок, під час спроби втечі нападника застрелила поліція.