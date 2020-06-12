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    Напад на школу в Словаччині: одна людина загинула, є поранені

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    У Словаччині чоловік вчинив напад у школі - Напад на школу в Словаччині: одна людина загинула, є поранені
    У Словаччині чоловік вчинив напад у школі
    Фото: domov.sme.sk/

    Під час втечі нападника застрелила поліція

    Одна людина була вбита і ще кілька були поранені після того, як озброєний ножем чоловік 11 червня напав на школу в місті Врутки, що на півночі Словаччини. Про це пишуть словацькі видання.

    Так, мер міста Браніслав Захарідес заявив, що нападник сам раніше навчався в цій школі.

    За повідомленням інформаційного порталу Teraz.sk, чоловік, що ймовірно мав психічні розлади, спробував проникнути в школу, однак шлях йому перегородив заступник директора школи, якому нападник завдав смертельних поранень.

    Пізніше чоловік увірвався в найближчий клас і накинувся там на вчителя та двох дітей.

    Потім нападника схопив охоронець, який спробував зупинити його, хоча сам при цьому був поранений.

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    Напад на школу в Словаччині: одна людина загинула, є поранені
    Напад на школу в Словаччині: одна людина загинула, є поранені
    Напад на школу в Словаччині: одна людина загинула, є поранені
    Напад на школу в Словаччині: одна людина загинула, є поранені
    Напад на школу в Словаччині: одна людина загинула, є поранені
    Напад на школу в Словаччині: одна людина загинула, є поранені
    Напад на школу в Словаччині: одна людина загинула, є поранені

    Алена Крчова з оперативного центру швидкої медичної допомоги розповідає про п'ять постраждалих, у тому числі про дітей. За даними поліції, постраждали чотири людини - двоє дітей з порізами і двоє дорослих вже перебувають в лікарні Мартіна.

    Як наслідок, під час спроби втечі нападника застрелила поліція.

     

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