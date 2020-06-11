Активісту Стерненку оголосили підозру в умисному вбивстві



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Сергій Стерненко прибув 11 червня до СБУ

Слідчі СБУ зачитали підозру Стерненку

Активісту Сергію Стерненку повідомили про підозру за статтями «умисне вбивство» та «незаконне носіння холодної зброї».

Про це він написав у Facebook.

«Мені повідомили про підозру по ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 263 — умисне вбивство та «незаконне» носіння холодної зброї», - написав Стерненко.

Він також підкреслив, що вбивства не скоював.

«Не було вбивства, а була необхідна оборона, що слідчий раніше сам і визнав, коли повідомив про підозри нападникам», - заявив активіст.

Щодо ножа, то, за його словами, декілька експертиз встановили, що він не є холодною зброєю.

Підозру слідчий Дмитро Кувачов зачитав у присутності прокурора Миколи Бозовуляка.

Нагадаємо, Стерненко 11 червня прибув у Головне слідче управління СБУ для вручення йому підозри.

18 травня активіста Сергія Стерненка запросили до СБУ ознайомитись із матеріалами справи. Активіст припустив, що ще до проведення акцій протесту у слідства «були геть інші наміри», а відсутність підозри станом на сьогодні «не гарантує її оголошення в майбутньому.

14 травня активіст Сергій Стерненко заявив, що його викликають у СБУ на понеділок 18 травня для повідомлення про підозру. Стерненко уточнив, що слідчий СБУ у виклику не вказує, для участі у яких слідчих і процесуальних діях його викликають.

Згодом в СБУ запевнили, що Стерненку не планували вручати підозру у справі про напад на активіста у 2018 році. За інформацією спецслужби, активіста викликали «для проведення окремих слідчих та процесуальних дій».

В листопаді 2019 року СБУ встановила можливого організатора замаху на Стерненка. Дана інформація стала відома з рішення суду, однак саме ім'я передбачуваного організатора не розкрито.

До відома, Сергій Стерненко громадський активіст з Одеси. У 2018 році на нього тричі були скоєні збройні напади. Після перших двох епізодів Стерненко звертався до поліції з проханням надати державну охорону, але отримував відмову з формулюванням «відсутність загрози життю». Під час третього епізоду він смертельно поранив одного з нападників.



