Активісту Стерненку оголосили підозру в умисному вбивстві
Слідчі СБУ зачитали підозру Стерненку
Активісту Сергію Стерненку повідомили про підозру за статтями «умисне вбивство» та «незаконне носіння холодної зброї».
Про це він написав у Facebook.
«Мені повідомили про підозру по ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 263 — умисне вбивство та «незаконне» носіння холодної зброї», - написав Стерненко.
Він також підкреслив, що вбивства не скоював.
«Не було вбивства, а була необхідна оборона, що слідчий раніше сам і визнав, коли повідомив про підозри нападникам», - заявив активіст.
Щодо ножа, то, за його словами, декілька експертиз встановили, що він не є холодною зброєю.
Підозру слідчий Дмитро Кувачов зачитав у присутності прокурора Миколи Бозовуляка.
Нагадаємо, Стерненко 11 червня прибув у Головне слідче управління СБУ для вручення йому підозри.
18 травня активіста Сергія Стерненка запросили до СБУ ознайомитись із матеріалами справи. Активіст припустив, що ще до проведення акцій протесту у слідства «були геть інші наміри», а відсутність підозри станом на сьогодні «не гарантує її оголошення в майбутньому.
14 травня активіст Сергій Стерненко заявив, що його викликають у СБУ на понеділок 18 травня для повідомлення про підозру. Стерненко уточнив, що слідчий СБУ у виклику не вказує, для участі у яких слідчих і процесуальних діях його викликають.
Згодом в СБУ запевнили, що Стерненку не планували вручати підозру у справі про напад на активіста у 2018 році. За інформацією спецслужби, активіста викликали «для проведення окремих слідчих та процесуальних дій».
В листопаді 2019 року СБУ встановила можливого організатора замаху на Стерненка. Дана інформація стала відома з рішення суду, однак саме ім'я передбачуваного організатора не розкрито.
До відома, Сергій Стерненко громадський активіст з Одеси. У 2018 році на нього тричі були скоєні збройні напади. Після перших двох епізодів Стерненко звертався до поліції з проханням надати державну охорону, але отримував відмову з формулюванням «відсутність загрози життю». Під час третього епізоду він смертельно поранив одного з нападників.