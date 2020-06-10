  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Словаччина змінила правила для в’їзду українців на свою територію

    • Розсилка
    У ДПСУ наголосили, що всі, хто потраплять до Словаччини повинні будуть дотримуватися ізоляції в домашньому середовищі і протягом 5 днів від приїзду пройти лабораторний аналіз на захворювання Covid-19 - Словаччина змінила правила для в’їзду українців на свою територію
    У ДПСУ наголосили, що всі, хто потраплять до Словаччини повинні будуть дотримуватися ізоляції в домашньому середовищі і протягом 5 днів від приїзду пройти лабораторний аналіз на захворювання Covid-19

    Заїхати на територію Словаччини зможуть ті, хто має посвідку на проживання або негативні RT-PCR тести на захворювання Covid-19 - ДПСУ

    Словацька Республіка з 10 червня 2020 року з 8.00 за київським часом змінила правила в’їзду українців на територію країни. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби.

    Зазначається, що на територію Словаччини зможуть в’їхати особи з постійним або тимчасовим дозволом на проживання на її території та ті, кому було видано довідку від компетентного міністерства, що вони мають негативний RT-PCR тест на захворювання Covid-19  словацькою, чеською, англійською або німецькою мовами або перекладений однією з цих мов. «Давність видачі результатів тесту не повинна перевищувати 96 годин. Відміняється обов’язкова обсервація для вказаної категорії осіб та дотримання дій за мобільним додатком «Smart karanténa» («Розумний карантин»)», - йдеться у повідомленні прикордонників.

    У ДПСУ наголосили, що такі особи повинні будуть дотримуватися ізоляції в домашньому середовищі і протягом 5 днів від приїзду пройти лабораторний аналіз на захворювання Covid-19.

    У Держприкордонслужбі також поінформували, що транзитний проїзд через територію Словацької Республіки дозволяється з дотриманням таких умов:

    • транзит громадян держав Євросоюзу і їхніх сімей при поверненні до країни ЄС, громадянами якої вони є. Вказані особи повинні проїхати  територію Словацької Республіки без зупинки не більше, ніж за 8 годин від в’їзду, враховуючи  необхідне дозаправлення пальним,
    • транзит громадян третіх країн до держави Євросоюзу, в якій вони мають постійний або тимчасовий дозвіл на проживання. Під час в’їзду  на територію Словаччини вони повинні пред’явити  негативний  RT-PCR тест на захворювання COVID-19 словацькою, чеською, англійською або німецькою мовами або перекладений однією з цих мов. Давність видачі результатів тесту не повинна перевищувати 96 годин. Такі особи повинні проїхати  територію Словацької Республіки без зупинки не більше, ніж за 8 годин від в’їзду, враховуючи  необхідне дозаправлення пальним.

    У ДПСУ нагадали, що наразі на кордоні зі Словаччиною функціонують такі пункти пропуску:

    • «Ужгород – Вишнє Нємецке» (для автомобільного сполучення),
    • «Малий Березний – Убля» (для автомобільного та пішохідного сполучення),
    • «Малі Селменці – Велке Слеменце» (для пішохідного сполучення).

    Як повідомлялося, українських туристів не пускатимуть до Євросоюзу відразу після відновлення авіасполучення.

    До відома, з 28 травня громадяни десяти країн ЄС, зокрема і Польщі, можуть відвідувати Хорватію з туристичною метою. З 3 червня свої кордони відкрила Італія, з 4 червня – Австрія. З 15 червня до цих країн приєднаються Німеччина, Чехія, Франція та Греція, а з 22 червня - Іспанія.

    Читайте більше:

    Держприкордонслужба Словаччина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ