Словаччина змінила правила для в’їзду українців на свою територію



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У ДПСУ наголосили, що всі, хто потраплять до Словаччини повинні будуть дотримуватися ізоляції в домашньому середовищі і протягом 5 днів від приїзду пройти лабораторний аналіз на захворювання Covid-19

Заїхати на територію Словаччини зможуть ті, хто має посвідку на проживання або негативні RT-PCR тести на захворювання Covid-19 - ДПСУ

Словацька Республіка з 10 червня 2020 року з 8.00 за київським часом змінила правила в’їзду українців на територію країни. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби.

Зазначається, що на територію Словаччини зможуть в’їхати особи з постійним або тимчасовим дозволом на проживання на її території та ті, кому було видано довідку від компетентного міністерства, що вони мають негативний RT-PCR тест на захворювання Covid-19 словацькою, чеською, англійською або німецькою мовами або перекладений однією з цих мов. «Давність видачі результатів тесту не повинна перевищувати 96 годин. Відміняється обов’язкова обсервація для вказаної категорії осіб та дотримання дій за мобільним додатком «Smart karanténa» («Розумний карантин»)», - йдеться у повідомленні прикордонників.

У ДПСУ наголосили, що такі особи повинні будуть дотримуватися ізоляції в домашньому середовищі і протягом 5 днів від приїзду пройти лабораторний аналіз на захворювання Covid-19.

У Держприкордонслужбі також поінформували, що транзитний проїзд через територію Словацької Республіки дозволяється з дотриманням таких умов:

транзит громадян держав Євросоюзу і їхніх сімей при поверненні до країни ЄС, громадянами якої вони є. Вказані особи повинні проїхати територію Словацької Республіки без зупинки не більше, ніж за 8 годин від в’їзду, враховуючи необхідне дозаправлення пальним,

транзит громадян третіх країн до держави Євросоюзу, в якій вони мають постійний або тимчасовий дозвіл на проживання. Під час в’їзду на територію Словаччини вони повинні пред’явити негативний RT-PCR тест на захворювання COVID-19 словацькою, чеською, англійською або німецькою мовами або перекладений однією з цих мов. Давність видачі результатів тесту не повинна перевищувати 96 годин. Такі особи повинні проїхати територію Словацької Республіки без зупинки не більше, ніж за 8 годин від в’їзду, враховуючи необхідне дозаправлення пальним.

У ДПСУ нагадали, що наразі на кордоні зі Словаччиною функціонують такі пункти пропуску:

«Ужгород – Вишнє Нємецке» (для автомобільного сполучення),

«Малий Березний – Убля» (для автомобільного та пішохідного сполучення),

«Малі Селменці – Велке Слеменце» (для пішохідного сполучення).

Як повідомлялося, українських туристів не пускатимуть до Євросоюзу відразу після відновлення авіасполучення.

До відома, з 28 травня громадяни десяти країн ЄС, зокрема і Польщі, можуть відвідувати Хорватію з туристичною метою. З 3 червня свої кордони відкрила Італія, з 4 червня – Австрія. З 15 червня до цих країн приєднаються Німеччина, Чехія, Франція та Греція, а з 22 червня - Іспанія.