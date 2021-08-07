Написи на підтримку «Кримської платформи» з’явилися на окупованому півострові

Невідомі зробили написи: «Ми за Кримську платформу» на в’їзному знакові в Сімферополь

Написи на підтримку саміту «Кримська платформа», який відбудеться у Києві 23 серпня, з’явилися на території окупованого Росією півострова. Невідомі зробили написи на в’їзному знакові в Сімферополь. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на власній сторінці у Facebook.

«Сьогоднішні фотографії з тимчасово окупованого РФ Криму: написи на підтримку Кримської платформи, вчинені на в’їзді до Сімферополя з боку селища Молодіжне, в якому компактно проживають кримські татари», – ідеться в повідомленні.

Появу цих написів прокоментували в Міністерстві закордонних справ України. Очільник МЗС Дмитро Кулеба у Facebook відзначив, що кількість учасників «Кримської платформи» зросла – у Київ приїдуть делегати 32 країн світу.

Нагадаємо, що саміт «Кримська платформа», проведення якого заплановано на 23 серпня, об'єднає десятки держав і міжнародних організацій. Країни-учасниці першого саміту вже практично завершили узгодження Кримської декларації – документа, який має бути проголошений за підсумками саміту.

Українська влада готує довгострокову концепцію роботи платформи за п’ятьма пріоритетними напрямками – політика невизнання протиправної анексії Криму, санкції, безпека в Азово-Чорноморському регіоні, захист прав людини й дотримання міжнародного гуманітарного права, екологічні та економічні наслідки анексії.