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    Стало відомо, чиновника якого рівня Вашингтон відправить на «Кримську платформу»

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    &nbsp;Президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс на саміті не будуть - Стало відомо, чиновника якого рівня Вашингтон відправить на «Кримську платформу»
     Президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс на саміті не будуть
    Фото: Reuters

    Сполучені Штати на саміті щодо Криму будуть представлені на рівні члена американського уряду

    На першому саміті «Кримської платформи», запланованому 23 серпня 2021 року, Сполучені Штати будуть представлені на рівні члена американського уряду. Президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс на саміті не будуть. Про це повідомив тимчасово повірений у справах США в Україні Джордж Кент в інтерв’ю «Радіо Свобода».

    Кент наголосив, що питання деокупації Криму й участі цьому процесі США стосується не лише події 23 серпня. Він зазначив, що обговорював це питання з членами Меджлісу кримськотатарського народу і заступницею глави МЗС Еміне Джапаровою.

    «Це повинен бути тривалий процес. Тому що це просто початок і не кінець. Тому що є дуже багато людей, які вважають, що вони є українськими громадянами в окупованому Криму. І ми разом повинні їм допомогти», – зазначив дипломат.

    Оцінюючи ефективність «Кримської платформи», Кент зауважив, що саміт залучає різні рівні діяльності – дипломатичний, експертний і суспільний. І назвав його «дуже доброю концепцією».

    «Україна підготувалася, щоб це був не тільки один день і не тільки на рівні між урядами, між країнами, але й розмова міжпарламентська, експертна, між представниками громадянського суспільства. Не тільки українського суспільства, а також активістів із різних країн», – підсумував дипломат.

    «Кримська платформа» – це міжнародний майданчик з обговорення шляхів деокупації Криму. Його у вересні 2020 року оголосив президент Володимир Зеленський у зверненні до Генеральної асамблеї ООН. За задумом, платформа функціонуватиме на чотирьох рівнях: глав держав, міністрів закордонних справ, парламентів та експертних кіл.

    Перший саміт «Кримської платформи» має відбутися 23 серпня 2021 року – напередодні 30-ої річниці Дня Незалежності України. У ньому, як оголошував раніше Зеленський, мають узяти участь близько 30 країн. Їхній перелік не розголошується, але про готовність приєднатися вже заявляли зокрема в Туреччині, Великій Британії, Естонії, Польщі, Молдові та Словаччині.

    У Росії ж, коментуючи «Кримську платформу», заявили, що вважають всі зусилля Києва щодо повернення Криму нелегітимними та сприймають їх як «загрозу агресії проти двох суб'єктів Російської Федерації».

    Теги: Крим США Джозеф Байден саміт Україна окуповані території Камала Гарріс
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    Стало відомо, чиновника якого рівня Вашингтон відправить на «Кримську платформу»