Нардеп Білоцерковець відповів детективам НАБУ на претензії до його декларацій



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Дмитро Білоцерковець

Білоцерковець відповів НАБУ: Мій син народився 1 лютого 2017 року, він ніяк не міг потрапити у декларацію за 2016-й

Народний депутат Дмитро Білоцерковець прокоментував «Главкому» претензії, які висувають до нього детективи Національного антикорупційного бюро. Зокрема, йдеться про те, що парламентар в е-декларації за 2016 рік не зазначив інформації про членів сім'ї (дружина Ірина Ляшенко і син Дан Білоцерковець, яких нардеп показав лише в е-декларації за 2017 рік), не задекларував майно, яке їм належить, не задекларував інформацію про інше майно, яким суб'єкт декларування та члени його сім'ї володіли або користувалися у відповідний період.

«Що стосується моєї сім'ї, то мій син народився 1 лютого 2017 року, він ніяк не міг потрапити у декларацію за 2016-й. Що стосується моєї дружини, то ми також взяли шлюб у 2017 році», - роз’яснив він.

Білоцерковець також зауважив, що вже неодноразово коментував ситуацію відносно його родини і матері. «Я докладно пояснював доходи мого покійного батька та моєї мами, яка нині мешкає у Києві. Зокрема, давав коментар у січні 2017 року», - нагадав він і навів посилання на відповідний допис у себе на сторінці у Facebook.

«Враховуючи, що з матір’ю не проживаю з 2011 року і не веду господарської діяльності, я не зобов'язаний вносити її у декларацію, у мене своє життя, свої доходи та майно, яке я задекларував у відповідності до закону», - підкреслив він.

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