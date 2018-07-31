НАБУ одержало доступ до особової справи депутата Білоцерковця, мати якого почала дуже швидко багатіти



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Народний депутат України від БПП Дмитро Білоцерковець. Фото: «Главком»

Обранець від БПП, який опікувався у столичній адміністрації МАФами, підозрюється у декларуванні недостовірної інформації і незаконному збагаченні

Детективи Національного антикорупційного бюро України одержали доступ до особової справи народного депутата України від БПП Дмитра Білоцерковця, яка знаходиться у володінні апарату Верховної Ради з можливістю вилучення її належним чином засвідченої копії.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 19 липня.

У клопотанні антикорупційного органу говориться, що провладний обранець в електронній декларації за 2016 рік не зазначив інформації про членів сім'ї (дружина Ірина Ляшенко і син Дан Білоцерковець, яких нардеп показав лише в електронній декларації за 2017 рік), не задекларував майно, яке їм належить, не задекларував інформацію про інше майно, яким суб'єкт декларування та члени його сім'ї володіли або користувалися у відповідний період.

Крім того, Білоцерковець набув у власність активи у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами.

Раніше НАБУ зверталося із запитом до апарату Верховної Ради щодо надання копії особової справи народного депутата Дмитра Білоцерковця, але отримало відмову.

Як повідомляв «Главком», антикорупційний орган розслідує щодо нардепа Білоцерковця кримінальне провадження за ознаками ст. 366-1, ч. 3 ст. 368-2 КК України («Декларування недостовірної інформації», «Незаконне збагачення»).

Так, з аналізу державного реєстру речових прав на нерухоме майно НАБУ робить висновки, що матір політика Жанна Білоцерковець безоплатно набула у власність нерухоме майно в Києві, що може свідчити про факти незаконного збагачення народного депутата України Дмитра Білоцерковця, а саме передачу ним активів, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, іншій особі.

Так, 18 серпня 2016 року на підставі договору дарування матір нардепа стала власницею 20/100 часток домоволодіння ринковою вартістю 3,2 млн грн. Вказана нерухомість загальною площею 1137 кв. м розміщена на вулиці Панфіловців, 6/1 у Києві.

Того ж дня Жанна Білоцерковець знову через договір дарування стала власницею земельної ділянки площею 0,0175 га на вулиці Добровольчих батальйонів у Києві.

Також протягом 31 жовтня 2016 року матір обранця подарувала дві квартири і землю іншій особі.

За даними ЗМІ, родина Білоцерковців переїхала до Києва після окупації Криму, і Дмитро відразу очолив департамент благоустрою КМДА при Віталію Кличку. Після цього мерія почала активно займатись знесенням кіосків (при цьому бюджетні кошти перераховуються фіктивним фірмам) та нелегальних автогазових заправок, які після виплат «прокладочним» фірмам дозволяють повернути на місце.

Вже через рік роботи сина у КМДА, у квітні 2015 року, Жанна Білоцерковець оформила право власності на квартиру в столичному клубному домі «Бруклін» площею 81 кв. м. Квартири таким метражем нині продають за ціною понад 3 млн грн.

Раніше нардеп Дмитро Білоцерковець стверджував, що його мати Жанна Олексіївна одержала десятки мільйонів гривень у спадок від померлого чоловіка, який був севастопольським бізнесменом.