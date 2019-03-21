Нардеп Гаврилюк придбав корейський позашляховик



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Вартість придбаного Гаврилюком автомобіля, згідно з даними у декларації, становить 98 тисяч гривень

Депутат Михайло Гаврилюк зазначив у декларації, що у грудні 2018 року купив автомобіль Ssang Yong

Народний депутат Михайло Гаврилюк наприкінці 2018 року став власником корейського позашляховика. Відповідний запис з'явився у його декларації.

Відповідно до інформації з декларації, 28 грудня минулого року Гаврилюк придбав автомобіль марки Ssang Yong моделі Rexton 2008 року випуску.

Як зазначив нардеп, вартість автомобіля становить 98 тисяч гривень.

Інших великих покупок протягом останнього часу народний депутат, згідно з його декларацією, не здійснював.

Нагадаємо, раніше журналісти бачили Гаврилюка на вулиці Банковій біля комітетів Верховної Ради біля корейського позашляховика з військовими номерами. Тоді нардеп повідомив, що машина не його, а належить батальйону, де він проходив військову службу.

Як відомо, Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про початок проведення повних перевірок наступних 100 декларацій топ-посадовців.

Джерело: УНН