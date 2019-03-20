НАЗК перевіряє ще сто декларацій топ-посадовців



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Загалом з початку 2019 року Національне агентство розпочало повну перевірку вже 700 декларацій, обраних Системою автоматизованого контролю

Серед декларацій, які будуть перевірені, - декларації 25 суддів, заступників міністрів, керівників відомств та їх заступників, посадовців ДФС, голів ОДА, обласних та міських рад

Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про початок проведення повних перевірок наступних 100 декларацій топ-посадовців.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Серед декларацій, які будуть перевірені, - декларації 25 суддів, заступників міністрів, керівників відомств та їх заступників, посадовців ДФС, голів ОДА, обласних та міських рад.

«Національне агентство перевірить декларації на достовірність вказаних у них відомостей, точність оцінки задекларованих активів, на наявність конфлікту інтересів. Це чергові декларації, які були обрані Системою автоматизованого контролю, відповідно до суми набраних кожною декларацією балів за встановленими критеріями. Перевірки розпочато з урахуванням значення суми балів, починаючи з декларацій, які отримали найбільшу їх кількість», - зазначили в НАЗК.

Повідомляється, що загалом з початку 2019 року Національне агентство розпочало повну перевірку вже 700 декларацій, обраних Системою автоматизованого контролю.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 83 адмінпротоколи стосовно депутата Ірпінської міськради за неподання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані.