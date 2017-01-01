Нардеп Геращенко пояснив, чому облизував тарілку в дорогому ресторані

Геращенко після трапези накинувся на тарілку і почав її вилизувати

Народний депутат від «Народного фронту» Антон Геращенко прокоментував відео, на якому людина, схожа на нього, в ресторані бере тарілку і язиком вилизує її. Політик підтвердив на своїй сторінці у Facebook, що то був справді він. У соціальній мережі Facebook виклали відео, на якому можна побачити, як соратник глави МВС - нардеп Антон



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Антон Геращенко

Геращенко після трапези накинувся на тарілку і почав її вилизувати

Народний депутат від «Народного фронту» Антон Геращенко прокоментував відео, на якому людина, схожа на нього, в ресторані бере тарілку і язиком вилизує її.

Політик підтвердив на своїй сторінці у Facebook, що то був справді він.

У соціальній мережі Facebook виклали відео, на якому можна побачити, як соратник глави МВС - нардеп Антон Геращенко після трапези накинувся на тарілку і почав її вилизувати.

«У вересні цього року мене запросив на дружній обід заступник посла Японії в Україні, мій хороший знайомий, Мічіо Харада. Зустріч заступник посла Японії призначив в ресторані східної кухні «Бао». На зустрічі з японським дипломатом ми обговорили проблеми відновлення територіальної цілісності України, напрямки допомоги Японії в справі реформування правоохоронних органів нашої країни. Я люблю східну кухню. А одна страва була особливо смачною. Помітивши це, японський дипломат розповів, що в Японії, де не прийнято використовувати хліб для вимочування смачного соусу, вважається знаком особливої поваги до кухаря, коли тарілка після обіду залишається вичищеною до блиску. І в японській традиції це не вважається непристойним», – пояснив Геращенко.