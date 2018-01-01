Нардеп пояснив, чому Раді не можна визнавати терористами маріонеток Кремля «ЛНР» і «ДНР»

Нинішній реальний статус у «Л/ДНР» – це окупаційні війська і окупаційні адміністрації Росії»

У Верховної Ради виникли серйозні проблеми з визнанням терористичними організаціями маріонеток путінського режиму «Л/ДНР». Поправка тільки завдасть шкоди АТО. Таку думку висловив депутат Ради Дмитро Тимчук на сторінці у Фейсбук. Він нагадав, що «ЛНР» і «ДНР» терористами були визнані українським парламентом ще в



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Дмитро Тимчук

Нинішній реальний статус у «Л/ДНР» – це окупаційні війська і окупаційні адміністрації Росії»

У Верховної Ради виникли серйозні проблеми з визнанням терористичними організаціями маріонеток путінського режиму «Л/ДНР». Поправка тільки завдасть шкоди АТО.

Таку думку висловив депутат Ради Дмитро Тимчук на сторінці у Фейсбук.

Він нагадав, що «ЛНР» і «ДНР» терористами були визнані українським парламентом ще в 2015 році. Тоді на окупованому Донбасі творився хаос – таке позначення було цілком обґрунтованим. Однак за останні 2 роки ситуація в «республіках» кардинально змінилася. Всі розрізнені угруповання «іхтамнетов» були сформовані в два «армійські корпуси» (1-й і 2-й), а ті, в свою чергу, були введені до складу 8-ї загальновійськової армії ЗС Росії.

«Це організаційно-штатні структури ВС РФ, складова окупаційних військ, тобто окупанти», – підкреслив депутат, уточнивши, що сьогоднішнє визнання їх терористами дозволяє Росії уникнути статусу агресора і сторони конфлікту.

«Ми даємо привід Москві говорити: ось бачите, Україна говорить про якихось там своїх терористів в особі «Л/ДНР», причому тут Росія?» – попередив Тимчук.

«Нинішній реальний статус у «Л/ДНР» – це окупаційні війська і окупаційні адміністрації Росії», – підкреслив депутат, закликавши колег прийняти саме це формулювання.