Нардеп Тетяна Донець вперше стала мамою (фото)

Донець народжувала у київському пологовому будинку

Народний депутат від «Народного фронту» Тетяна Донець вперше стала мамою. 26 січня вона народила дочку. Бірочка породіллі Тетяни Донець Як стало відомо «Стране», дочка 37-річної Донець і її чоловіка нардепа-соратника Дениса Дзензерського з'явилася на світ у київському міському пологовому будинку №7, який нардеп



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Нардеп Тетяна Донець народила первістка

Донець народжувала у київському пологовому будинку

Народний депутат від «Народного фронту» Тетяна Донець вперше стала мамою. 26 січня вона народила дочку.

Бірочка породіллі Тетяни Донець

Як стало відомо «Стране», дочка 37-річної Донець і її чоловіка нардепа-соратника Дениса Дзензерського з'явилася на світ у київському міському пологовому будинку №7, який нардеп вибрала через хорошу репутацію і близькість до дому.

«Пологи були спонтанними. Народжувати планувала саме в цьому пологовому будинку, але пізніше. Все відбулося, м'яко кажучи, раптово. Практично «по швидкій», - розповіла Тетяна Донець.

Дату пологів лікарі прогнозували на середину лютого, але незважаючи на те, що дитина з'явилася трохи раніше строку, дівчинка народилася абсолютно здоровою. І новоспечена мама, і її дочка почуваються добре.

Вагітна Тетяна Донець

Як повідомляв «Главком», на початку грудня 2017 року Тетяна Донець повідомила, що на 5 місяців залишає законотворчу діяльність.