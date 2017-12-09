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    Нардеп Тетяна Донець вперше стала мамою (фото)

    Донець народжувала у київському пологовому будинку
    Народний депутат від «Народного фронту» Тетяна Донець вперше стала мамою. 26 січня вона народила дочку. Бірочка породіллі Тетяни Донець Як стало відомо «Стране», дочка 37-річної Донець і її чоловіка нардепа-соратника Дениса Дзензерського з'явилася на світ у київському міському пологовому будинку №7, який нардеп
    • Сьогодні, 16:56
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    Нардеп Тетяна Донець народила первістка
    Нардеп Тетяна Донець народила первістка

    Донець народжувала у київському пологовому будинку

    Народний депутат від «Народного фронту» Тетяна Донець вперше стала мамою. 26 січня вона народила дочку.

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    Бірочка породіллі Тетяни Донець

    Як стало відомо «Стране», дочка 37-річної Донець і її чоловіка нардепа-соратника Дениса Дзензерського з'явилася на світ у київському міському пологовому будинку №7, який нардеп вибрала через хорошу репутацію і близькість до дому.

    «Пологи були спонтанними. Народжувати планувала саме в цьому пологовому будинку, але пізніше. Все відбулося, м'яко кажучи, раптово. Практично «по швидкій», - розповіла Тетяна Донець.

    Дату пологів лікарі прогнозували на середину лютого, але незважаючи на те, що дитина з'явилася трохи раніше строку, дівчинка народилася абсолютно здоровою. І новоспечена мама, і її дочка почуваються добре.

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    Вагітна Тетяна Донець

    Як повідомляв «Главком», на початку грудня 2017 року Тетяна Донець повідомила, що на 5 місяців залишає законотворчу діяльність.

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