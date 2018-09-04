Нардепів під Радою зустріли з плакатами «Ми за трансплантацію»



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Фото: Главком 4 вересня у парламенті розпочала роботу 9 сесія ВР

Активісти закликають нардепів розглянути законопроекти щодо трансплантації органів та лікування закордоном

Зустріти нардепів після канікул зібралися активісти біля будівлі парламенту, які підтримють ухвалення законопроекту про лікування тяжкохворих закордоном та трансплантацію органів.

Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

«Ми маємо право на життя» — з таким гаслом зібралися важкохворі пацієнти та їхні родичі.

Демонстранти вимагають розгляду законопроекту 8035, який передбачає збільшення фінансування програм лікування хворих за кордоном на 300 мільйонів гривень.

Як стверджують учасники акції, важкохворі пацієнти не можуть поїхати на лікування за кордон з 20 серпня «через відсутність фінансування та ускладнену бюрократію».

У зверненні активістів, зокрема йдеться про наступне:

«4 вересня о 9:30 під Верховною Радою – приходьте всі, хто чекає на оплату лікування за кордоном – родичі пацієнтів, пацієнти (за можливості). Будемо наполягати, щоб бюджетний комітет розглянув законопроект, який лежить у ВР ще з лютого місяця. Ним пропонується збільшити фінансування програми лікування за кордоном на 300 мільйонів гривень. Поки МОЗ думає над перерозподілом коштів, паралельно проситимемо нардепів сприяти у порятунку важкохворих!

Закликаємо всіх нардепів, незалежно від фракцій, розглянути законопроект #8035 та позитивно прийняти рішення для порятунку сотень людей!

Окрім того ми звертаємося до народних обранців розібратися із діями МОЗ по цій програмі. Адже окрім того, що програма лікування виконується кволо, сьогодні в Україні знищується можливість проводити ТКМ в Україні для маленьких дітей».

Нагадаємо, 4 вересня у парламенті розпочала роботу 9 сесія ВР.