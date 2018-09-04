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    Верховна Рада розпочала роботу після канікул. Пряма трансляція

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    <span>Верховна Рада</span><span>&nbsp;4 вересня відкриває дев'яту сесію восьмого скликання</span> - Верховна Рада розпочала роботу після канікул. Пряма трансляція
    Фото: Главком
    Верховна Рада 4 вересня відкриває дев'яту сесію восьмого скликання

    Нардепи 4 вересня зібралися після канікул

    Верховна Рада сьогодні вперше зібралася після літніх канікул та розпочинає дев'яту сесію VIII скликання. Сесія розпочнеться з євроінтеграційних законопроектів, зокрема, в сфері захисту інтелектуальної власності та національної безпеки.

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    Про це йдеться у порядку денному Ради.

    На початку ранкового засідання відбулась церемонія відкриття дев'ятої сесії Верховної Ради. Також нардепи увзялися за ухвалення її порядку денного.

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    Верховна Рада розпочала роботу після канікул. Пряма трансляція
    Верховна Рада розпочала роботу після канікул. Пряма трансляція
    Верховна Рада розпочала роботу після канікул. Пряма трансляція
    Верховна Рада розпочала роботу після канікул. Пряма трансляція
    Верховна Рада розпочала роботу після канікул. Пряма трансляція
    Верховна Рада розпочала роботу після канікул. Пряма трансляція
    Верховна Рада розпочала роботу після канікул. Пряма трансляція
    Верховна Рада розпочала роботу після канікул. Пряма трансляція
    Верховна Рада розпочала роботу після канікул. Пряма трансляція

    Далі передбачено розгляд блоку питань інтелектуальної власності, зокрема урядових законопроектів #4561, що спрямовано на забезпечення правової охорони прав авторів, виконавців, виробників фонограм, комп'ютерних програм, баз даних при розповсюдженні їх творів та виконань, подолання піратства та поліпшення інвестиційного клімату в Україні та #7538 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів та корисних моделей».

    Окрім того депутати також розглянуть інший проект Кабміну #5699, що спрямований на забезпечення узгодження положень чинного законодавства України у сфері інтелектуальної власності з директивами та регламентами Ради ЄС, імплементацію відповідних положень Угоди про асоціацію з ЄС в частині охорони прав на промислові зразки і торговельні марки.

     Читайте також матеріал: НАТО, ЄС, мова та Донбас… Парламентське меню на нову сесію

    Далі депутати розглянуть законопроекти «Про внесення змін до деяких законів України щодо транскордонного співробітництва», #8015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо інвестиційної привабливості будівництва об'єктів відновлювальної енергетики».

    Законопроект 5395-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань» буде розглядатися згідно із порядком денним передостаннім.

    Як повідомлялося, 5 липня парламент затвердив календарний план дев’ятої сесії, яка відкривається 4 вересня, а закриється 18 січня 2019 року.

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