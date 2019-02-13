Уряд сьогодні встановить квоти на мігрантів у поточному році
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Також сьогодні Україна може вийти з ще однієї угоди в рамках СНД
Кабінет міністрів України на засіданні 13 лютого встановить квоти з прийому мігрантів на 2019 рік. Про це повідомляє урядовий портал.
Крім того, уряд припинить дію угоди про створення консультативної економічної робочої комісії при Раді глав держав і Раді глав урядів СНД, внесе зміни до норм харчування військовослужбовців.
Також на сьогодні заплановано затвердження порядку конкурсу відбору компанії, яка буде визначати претендентів на посади незалежних членів наглядової ради одного з державних банків, а також розгляд питань діяльності НАК «Нафтогаз України».
Також відомо, що в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун їде в Кабмін, щоб розблокувати роботу МОЗ.
Супрун нагадала, що Окружний адмінсуд досі не виніс рішення щодо клопотання Кабіну про скасування тимчасової заборони Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.
Слід нагадати, у НБУ прогнозують, що цьогоріч трудові мігранти переведуть в Україну $12,2 млрд.