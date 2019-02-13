Уряд сьогодні встановить квоти на мігрантів у поточному році



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Кабмін збереться на засідання 13 лютого

Також сьогодні Україна може вийти з ще однієї угоди в рамках СНД

Кабінет міністрів України на засіданні 13 лютого встановить квоти з прийому мігрантів на 2019 рік. Про це повідомляє урядовий портал.

Крім того, уряд припинить дію угоди про створення консультативної економічної робочої комісії при Раді глав держав і Раді глав урядів СНД, внесе зміни до норм харчування військовослужбовців.

Також на сьогодні заплановано затвердження порядку конкурсу відбору компанії, яка буде визначати претендентів на посади незалежних членів наглядової ради одного з державних банків, а також розгляд питань діяльності НАК «Нафтогаз України».

Також відомо, що в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун їде в Кабмін, щоб розблокувати роботу МОЗ.

Супрун нагадала, що Окружний адмінсуд досі не виніс рішення щодо клопотання Кабіну про скасування тимчасової заборони Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

Слід нагадати, у НБУ прогнозують, що цьогоріч трудові мігранти переведуть в Україну $12,2 млрд.

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