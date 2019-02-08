У НБУ прогнозують, що цьогоріч трудові мігранти переведуть в Україну $12,2 млрд



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За даними НБУ, четвертий рік поспіль зростає обсяг грошових переказів з Польщі в Україну

Глава ради Нацбанку визнав, що грошові перекази - все більш вагоме джерело валютних надходжень в Україну

Національний банк України прогнозує подальше збільшення обсягу грошових переказів до країни від трудових мігрантів. Якщо в 2018 році українці переказали з-за кордону 11,6 млрд доларів , то в 2019 році ця сума може зрости до 12,2 млрд доларів.

Відповідний прогноз оприлюднив на своїй сторінці у Facebook глава ради НБУ Богдан Данилишин.

«Грошові перекази - все більш вагоме джерело валютних надходжень в Україну. За даними Світового банку, починаючи з 2016 року їх обсяг стійко перевищує 10% ВВП», – зазначив банкір.

За даними НБУ, четвертий рік поспіль зростає обсяг грошових переказів з Польщі - з 1,4 до 3,6 млрд доларів США. З Росії за останні роки відбулося суттєве зменшення переказів - з 1,7 млрд дол. до 1,1 млрд. Зросли надходження з США (з 0,5 до 0,8 млрд дол.) та Чеської республіки (з 0,3 до 0,8 млрд доларів). Йде зростання грошових переказів з Італії, Сполученого Королівства, Німеччини, Кіпру, Ізраїлю та інших країн.

Незважаючи на збільшення надходжень валюти в Україну, банкір попереджає, що сильна зовнішня міграція, у тому числі висококваліфікованих працівників, разом із старінням населення, є значним викликом для держав з огляду на потребу підтримки конкурентоспроможної економіки.

До слова, Національний банк України планує в першому-другому кварталах 2019 року купувати по 15 млн доларів на день для нарощування міжнародних резервів