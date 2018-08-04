NASA оголосило імена астронавтів для місій SpaceX та Boeing
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Безпілотний політ Crew Dragon запланований на листопад 2018 року
Космічне агентство NASA оголосило імена астронавтів для місій SpaceX та Boeing, які відбудуться в листопаді та наприкінці 2018 року відповідно.
Про це повідомили під час онлайн презентації космічного агентства.
Астронавтами, що виконуватимуть місію на кораблі CTS-100 Starliner від Boeing стали: Ерік Боул, Кріс Фергюсон та Ніколь Анапу Ман.
На апараті Crew Dragon від SpaceX в політ відправляться астронавти: Боб Бенкен, Даг Харлі, Сані Вільямс, та Віктор Гловер.
Раніше, агентство NASA оголосило, що перший безпілотний політ космічного корабля Crew Dragon, який розробили в SpaceX, має відбутися в листопаді, а не серпні 2018 року, як планувалося раніше. А перший політ з астронавтами на борту перенесли на квітень 2019 року.
Нагадаємо, NASA у 2010 році запустило програму зі стимулювання розробки приватних пілотованих космічних кораблів, які могли б доставляти американських астронавтів на Міжнародну космічну станцію.