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    NASA оголосило імена астронавтів для місій SpaceX та Boeing

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    NASA оголосило імена астронавтів для місій SpaceX та Boeing

    Безпілотний політ Crew Dragon запланований на листопад 2018 року

    Космічне агентство NASA оголосило імена астронавтів для місій SpaceX та Boeing, які відбудуться в листопаді та наприкінці 2018 року відповідно.

    Про це повідомили під час онлайн презентації космічного агентства.

    Астронавтами, що виконуватимуть місію на кораблі CTS-100 Starliner від Boeing стали: Ерік Боул, Кріс Фергюсон та Ніколь Анапу Ман.

    На апараті Crew Dragon від SpaceX в політ відправляться астронавти: Боб Бенкен, Даг Харлі, Сані Вільямс, та Віктор Гловер.

    Раніше, агентство NASA оголосило, що перший безпілотний політ космічного корабля Crew Dragon, який розробили в SpaceX, має відбутися в листопаді, а не серпні 2018 року, як планувалося раніше. А перший політ з астронавтами на борту перенесли на квітень 2019 року. 

    Нагадаємо, NASA у 2010 році запустило програму зі стимулювання розробки приватних пілотованих космічних кораблів, які могли б доставляти американських астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

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