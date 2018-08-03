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    Технології

    SpaceX відклала перший політ корабля Crew Dragon

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    SpaceX випробувала космонавтів NASA у космічному кораблі Crew Dragon - SpaceX відклала перший політ корабля Crew Dragon
    SpaceX випробувала космонавтів NASA у космічному кораблі Crew Dragon

    Безпілотний політ Crew Dragon запланований на листопад 2018 року, а в квітні 2019 роки за ним послідує політ з астронавтами на борту

    Агентство NASA оголосило, що перший безпілотний політ космічного корабля Crew Dragon, який розробили в SpaceX, має відбутися в листопаді, а не серпні 2018 року, як планувалося раніше. А перший політ з астронавтами на борту перенесли на квітень 2019 року. 

    Про це повідомляється на сайті NASA.

    У 2010 році NASA запустило програму зі стимулювання розробки приватних пілотованих космічних кораблів, які могли б доставляти американських астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

    За час фінального етапу програми NASA уклало контракти на перевезення астронавтів зі SpaceX, яка розробляє корабель Crew Dragon, і Boeing, що розробляє CTS-100 Starliner.

    Перші польоти кораблів призначили на кінець 2016 року і початок 2017, але через різні проблеми при розробці терміни неодноразово переносилися.

    Тоді фахівці NASA виявили недоліки ракети-носія Falcon 9, а саме проблеми в баках наддуву високого тиску всередині бака з киснем, які призвели до вибуху ракети в 2016 році, а також утворення тріщин в турбіні двигуна Merlin. У травні компанія вперше запустила нову модифікацію Falcon 9, в якій ці недоліки усунуті. 

    Донедавна обидва космічних кораблі мали відправитися в безпілотний політ до МКС в серпні 2018 року, а пілотовані польоти повинні були відбутися в листопаді для Boeing і грудні для SpaceX. Тепер стали остаточно відомі нові терміни для обох кораблів.

    Безпілотний політ Crew Dragon запланований на листопад 2018 року, а в квітні 2019 роки за ним послідує політ з астронавтами на борту. За день до цього віце-президент Boeing оголосив, що CTS-100 Starliner відправиться в перший безпілотний політ в кінці 2018 року або початку 2019, а перший пілотований політ корабля відбудеться влітку 2019 року.

     

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