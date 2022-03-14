Наслідки агресії РФ. На Волині націоналізовано 23 фури і вантажі з Росії та Білорусі

На всі російські і білоруські фури буде очікувати та ж ситуація, попередив голова Волинської військово-цивільної адміністрації

На всі російські і білоруські фури буде очікувати та ж ситуація, попередив голова Волинської військово-цивільної адміністрації

В Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

На кордоні в межах Волинської області націоналізували 23 вантажівки з Росії та Білорусі. Про це в ефірі «Суспільного» розповів голова Волинської військово-цивільної адміністрації Юрій Погуляйко.

Також вилучили і товари, які перевозили вантажівки. Здебільшого, це яблука, одяг та електротовари.

Більшість націоналізованого транспорту використають для доставки гуманітарної допомоги в інші регіони.

«П’ять фур поїхали прикордонникам і військовим буде віддано ще п'ять і потім всі роз‘їдуться по тих справам кому потрібні. Будуть розвозити гуманітарну допомогу по Україні», – сказав Юрій Погуляйко.

«На всі російські і білоруські фури буде очікувати та ж ситуація», – сказав Погуляйко.

Зі слів голови військової адміністрації, деякі з націоналізованих вантажівок були на території області, інші – намагалися проїхати через територію України, але були офіційно вилучені.

Нагадаємо, що в Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як відомо, 10 березня президент Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною радою Закон «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів». Згідно із Законом, примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Російської федерації та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодування) їх вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв'язала і веде проти України та Українського народу.