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    Наслідки агресії РФ. На Волині націоналізовано 23 фури і вантажі з Росії та Білорусі

    На всі російські і білоруські фури буде очікувати та ж ситуація, попередив&nbsp;голова Волинської військово-цивільної адміністрації - Наслідки агресії РФ. На Волині націоналізовано 23 фури і вантажі з Росії та Білорусі
    На всі російські і білоруські фури буде очікувати та ж ситуація, попередив голова Волинської військово-цивільної адміністрації
    фото з соцмереж

    В Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    На кордоні в межах Волинської області націоналізували 23 вантажівки з Росії та Білорусі. Про це в ефірі «Суспільного» розповів голова Волинської військово-цивільної адміністрації Юрій Погуляйко.

    Також вилучили і товари, які перевозили вантажівки. Здебільшого, це яблука, одяг та електротовари.

    Більшість націоналізованого транспорту використають для доставки гуманітарної допомоги в інші регіони.

    «П’ять фур поїхали прикордонникам і військовим буде віддано ще п'ять і потім всі роз‘їдуться по тих справам кому потрібні. Будуть розвозити гуманітарну допомогу по Україні», – сказав Юрій Погуляйко.

    «На всі російські і білоруські фури буде очікувати та ж ситуація», – сказав Погуляйко.

    Зі слів голови військової адміністрації, деякі з націоналізованих вантажівок були на території області, інші – намагалися проїхати через територію України, але були офіційно вилучені.

    Нагадаємо, що в Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як відомо, 10 березня президент Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною радою Закон «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів». Згідно із Законом, примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Російської федерації та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодування) їх вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв'язала і веде проти України та Українського народу.

    Теги: закон вантажівки президент
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    Наслідки агресії РФ. На Волині націоналізовано 23 фури і вантажі з Росії та Білорусі