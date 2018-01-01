Настали тривожні часи: Меркель прокоментувала обвал на світових біржах

Меркель наголосила, що німцям потрібна стабільність

Канцлер ФРН Ангела Меркель прокоментувала тривожну ситуацію на світовій біржі. Про це повідомляє видання «РИА Новости». «Ми не повинні залишати поза увагою центральні речі, коли я бачу тривожне розвиток на біржі в останні години, ми живемо в тривожні часи, і те, чого від нас чекають, від народних партій - ХДС, ХСС і СДПН, - це



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ангела Меркель

Меркель наголосила, що німцям потрібна стабільність

Канцлер ФРН Ангела Меркель прокоментувала тривожну ситуацію на світовій біржі. Про це повідомляє видання «РИА Новости».

«Ми не повинні залишати поза увагою центральні речі, коли я бачу тривожне розвиток на біржі в останні години, ми живемо в тривожні часи, і те, чого від нас чекають, від народних партій - ХДС, ХСС і СДПН, - це формування уряду на благо людей, уряд, що пропонує стабільність», - заявила німецький канцлер.

За словами Меркель, уряд повинен гарантувати добробут і безпеку.

Нагадаємо, основні фондові індекси США в понеділок впали на 3,8-4,6% на тлі побоювань щодо зростання дохідності облігацій США, Dow Jones і S&P 500 анулювали таким чином все зростання за 2018 рік.

Після чого, індекси основних європейських фондових бірж втрачають на відкритті торгів 3-3,5% після того, як фондові індекси США за підсумками понеділка впали на 3,8-4,6%, потягнувши вниз і азіатські біржові індикатори.