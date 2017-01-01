Наступного року на оновлення армії витратять 16 мільярдів
- Сьогодні, 18:41
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Загальний бюджет на оборону лишається на рівні 5% ВВП
Наступного року видатки на оборону збережуться на рівні 5% ВВП, з них 16 млрд грн буде витрачено на модернізацію війська.
Про це на засіданні уряду сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
«Один із пріоритетів - це обороноздатність нашої країни. Загальний бюджет лишається на рівні 5% ВВП і дорівнюватиме 165,3 млрд грн. Уперше буде направлено 16 млрд грн на модернізацію і оновлення армії», - розповів Гройсман.
Крім того, наступного року у рамках програми соціального захисту військовослужбовців 1300 сімей отримають житло.
Як відомо, сьогодні уряд затвердив проект держбюджету на 2018 рік
У доопрацьованому проекті Державного бюджету на 2018 рік передбачається виділити на субсидії 64,3 млрд грн.