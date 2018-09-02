Наташа Корольова позивається проти України до ЄСПЛ через заборону в'їзду



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Російська співачка Наташа Корольова

Корольова вважає, що рішення буде прийнято на її користь

Російська співачка Наташа Корольова подала позов в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) через заборону в'їзду на територію України.

Про це Корольова розповіла російському агентству «РІА Новини».

«Позов вже знаходиться в Європейському суді з прав людини. Інформації від адвокатів про те, чи почався розгляд, у мене немає. Поки що подали лише, відправили документи», - сказав вона.

Вона також висловила сподівання, що рішення буде прийнято на її користь.

«Я без вини репресована людина, звинувачення на мою адресу не відповідають дійсності. Я вважаю, що правда повинна восторжествувати», — додала Корольова.

Нагадаємо, два роки тому Служба безпеки України заборонила Наташі Корольовій, яка народилася в Києві, в'їзд до країни терміном на п'ять років. У минулому році в якості винятку співачці дозволили приїхати в країну на похорон бабусі.

У червні Верховний суд України не задовольнив позов Наташі Корольової (Наталія Поривай) до Служби безпеки України, яка заборонила їй в'їзд до України за незаконне відвідування анексованого Криму, але незабаром дозволила.