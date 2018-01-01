Навальний виборюватиме свій допуск на вибори у конституційному суді РФ

Шанси Навального на участь в президентських виборах «фактично мізерні»

Один з лідерів російської опозиції Олексій Навальний продовжуватиме боротися за скасування рішення Центральної виборчої комісії, яка постановила не реєструвати групу виборців, створену для підтримки самовисування Навального в президенти. Про це розповів представник Навального й голова юридичного відділу заснованого ним Фонду боротьби з корупцією



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Олексій Навальний

Шанси Навального на участь в президентських виборах «фактично мізерні»

Один з лідерів російської опозиції Олексій Навальний продовжуватиме боротися за скасування рішення Центральної виборчої комісії, яка постановила не реєструвати групу виборців, створену для підтримки самовисування Навального в президенти.

Про це розповів представник Навального й голова юридичного відділу заснованого ним Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Іван Жданов.

За його словами, рішення Верховного суду Росії від 6 січня 2017 року буде оскаржено у президії ВС. Також команда Навального «звернеться до Конституційного суду Росії», повідомив юрист.

Жданов також заявив, що шанси Навального на участь в президентських виборах «фактично мізерні», але «теоретично» вони у нього є.

Президія Верховного суду і Конституційного суду, повідомив Жданов, можуть швидко розглянути скарги і зобов'язати Центрвиборчком допустити Навального до участі в президентських перегонах.

«Але ми мало віримо в такий результат», - наголосив представник політика.

Нагадаємо, апеляційна колегія Верховного суду РФ в суботу, 6 січня, визнала законним рішення Центрвиборчкому Росії, який відмовився зареєструвати групу виборців, створену для підтримки самовисування Олексія Навального кандидатом в президенти РФ.

Джерело: Газета.Ru