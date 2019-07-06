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    Найбагатший у світі чоловік став холостяком

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    Засновник Amazon Джефф Безос - Найбагатший у світі чоловік став холостяком
    Засновник Amazon Джефф Безос

    Засновник Amazon Джефф Безос і його дружина Маккензі офіційно розлучилися 5 липня в суді округу Кінг у Вашингтоні

    Засновник Amazon, який вважається найбагатшою людиною планети, Джефф Безос і його дружина Маккензі офіційно розлучилися. Про це повідомляє Bloomberg.

    Постанова про розлучення була підписана в п'ятницю, 5 липня, в суді округу Кінг у Вашингтоні. Безос передасть колишній дружині 19,7 млн акцій Amazon, що становить чотири відсотки від їхнього загального обсягу. Вартість паперів оцінюється в $38,3 млрд.

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    Видання зазначає, що володіння цим пакетом дозволить Маккензі зайняти 22-е місце в списку найбагатших людей світу за версією Bloomberg.

    Сам же глава Amazon продовжить очолювати рейтинг і після розлучення.

    Джефф Безос повідомив про намір розлучитися з дружиною e січні 2019 року. Приводом став його роман з колишньою телеведучою Лорен Санчес.

    Згідно із законом подружжя повинні розділити майно, в тому числі дохід, отриманий за час шлюбу.

    Залишалося невідомим, чи укладали Джефф і Маккензі Безос шлюбний договір, в якому прописані інші умови поділу майна у разі розлучення. Про те, що сторони дійшли згоди, стало відомо на початку квітня.

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