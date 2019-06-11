Найдорожчим брендом у світі став Amazon



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На сьогодні вартість бренду Amazon становить 315 млрд доларів

Американська компанія Amazon стала найдорожчим світовим брендом, обігнавши концерни Apple і Google. Це випливає з рейтингу BrandZ Top Global Brands за 2019 рік.

Згідно із дослідженням вартість бренду Amazon становить 315 млрд доларів. Ще в 2018 році компанія займала третє місце в списку.

«Розумні придбання призвели до появи нових джерел доходу, чудове обслуговування клієнтів і здатність випереджати конкурентів шляхом пропозиції різноманітних товарів і послуг, дозволили Amazon послідовно збільшувати вартість свого бренду», - наголошується в доповіді.

На другому місці в списку BrandZ Top Global Brands 2019 року знаходиться концерн Apple (309,5 млрд доларів), на третьому - Google (309 млрд).

В рейтинг найдорожчих світових брендів також увійшли 15 китайських і 8 німецьких компаній, у тому числі SAP (16 місце), Deutsche Telekom (25), Daimler (54), BMW (55), DHL (88), Siemens (92), Aldi (96) і Adidas (100).

До слова, раніше стало відомо, що США проведуть антимонопольне розслідування щодо Amazon, Apple, Facebook і Google.

Також колишня дружина засновника Amazon Маккензі Безос пообіцяла віддати половину своїх статків, які оцінюють майже у 37 мільярдів доларів, на благодійність.