Найєм пояснив, чому не було політиків у момент побиття студентів на Майдані

У ніч з 29 на 30 листопада 2013 року, під час побиття студентів, на Майдані не було жодного політика

Народний депутат України (фракція БПП) Мустафа Найєм, коментуючи запитання щодо побиття студентів на Майдані, пояснив, що у той момент більшість політиків були на ефірі програми Савіка Шустера. Про це в ефірі програми HARD з Влащенко на телеканалі ZIK. Ведуча програми запитала у нардепа, чому у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року, під час



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У ніч з 29 на 30 листопада 2013 року, під час побиття студентів, на Майдані не було жодного політика

Народний депутат України (фракція БПП) Мустафа Найєм, коментуючи запитання щодо побиття студентів на Майдані, пояснив, що у той момент більшість політиків були на ефірі програми Савіка Шустера.

Про це в ефірі програми HARD з Влащенко на телеканалі ZIK.

Ведуча програми запитала у нардепа, чому у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року, під час побиття студентів, на Майдані не було жодного політика.

«Знаєте, є дуже багато міфів, які потрібно розвіювати. Тож що було тоді, згадайте. А це була п’ятниця, а в п’ятнице був ефір Савіку Шустера. Всі були там, ніхто не очікував такої історії», – зазначив Мустафа Найєм.

Однак ведуча програми зауважила, що тоді нардепи вже говорили про побиття на Майдані, однак до цього було ще декілька годин. Влащенко додала, що попри заяви політиків, що вони поїдуть на Майдан, ніхто із них цього так і не зробив.

«Я був тоді у Вільнюсі, повернувся і одразу поїхав на ефір. І коли розбили голову Глібу Гаранічу, я був в ефірній студії. Тоді вже щось починалося і я поїхав. Я був там, але я прихав туди о 4-тій годині ранку, коли вже все сталося. Більше того, якщо ви подивитеся в інтернеті, там є моє відео», – заявив Мустафа Найєм.

А от на запитання ведучої програми, чому ж інші політики, які були присутні на програмі Савіка Шустера не поїхали на Майдан, коли побили студентів, Найєм відповів, що краще запитати про це у самих політиків.

«Я думаю, що правильно буде спитати у них. Я приїхав туди. Але я не можу відповідати за Порошенка, за Кличка, або ж за Яценюка. Я не знаю, чому вони не поїхали, запитайте у них», – додав народний депутат.