Найєм розповів про свої поїздки до Москви під час Майдану

18 лютого, в розпал Революції гідності, Найєм літав до Москви

Народний депутат України (фракція БПП) Мустафа Найєм зізнався про свої поїздки до Москви під час Майдану. Про це Найєм розповів на телеканалі ZIK. Ведуча програми зауважила, що журналіст Андрій Дзиндзя оприлюднив список польотів, які здійснив Мустафа Найєм під час Майдану. Зі списку видно, що 18 лютого, в розпал Революції гідності, Найєм



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18 лютого, в розпал Революції гідності, Найєм літав до Москви

Народний депутат України (фракція БПП) Мустафа Найєм зізнався про свої поїздки до Москви під час Майдану.

Про це Найєм розповів на телеканалі ZIK.

Ведуча програми зауважила, що журналіст Андрій Дзиндзя оприлюднив список польотів, які здійснив Мустафа Найєм під час Майдану. Зі списку видно, що 18 лютого, в розпал Революції гідності, Найєм літав до Москви.

Сам Мустафа Найєм підтвердив цю інформацію та розповів, із якою метою літав до Москви.

«Там було дві поїздки до Москви. Я можу розказати про 18-те лютого. По-перше, це маніпуляції, які відбуваються, що у розпал Майдану я був не там. 16 та 17 лютого у Києві було більш-менш тихо. І 18-го лютого о 9:44 приземлився мій літак, після чого я одразу поїхав на Майдан», – розповів гість програми.

На запитання ведучої, що в ці дні нардеп робив у Москві, Найєм відповів:

«У Москві є такий цент Карнегі, там є Ліля Шевцова, це така російська опозиціонерка, яка запросила мене, Юлію Мостову та пана Фесенка на круглий стіл щодо подій в Україні. Всю цю поїздку я був разом із ними, ми разом виступали. Це був один день, наступного дня ми приїхали назад», – зазначив нардеп.

Найєм додав, що цю інформацію він може довести наступним чином:

«Я працював тоді на «Громадському» і ви можете знайти мій стрім. Ще один день я разом із Сакеном Аймурзаєвим був в ефірі телеканалу «Дождь», це ви теж можете перевірити. Тоді ведучим ефіру був Тихон Дзядко, теж мій товариш. Але знову ж таки, 18-го лютого о 9:44 я вже був у Києві і поїхав одразу на Шовковичну. І наприклад, коли ви подивитеся стрім, ви там почуєте голос Рахманіна, який був там поруч. Є усі стріми, тому мені немає за що виправдовуватися», – зазначив Найєм.