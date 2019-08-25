Найєм вестиме авторську програму на радіо



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Мустафа Найєм погодився на пропозицію вести політичну програму на «Радіо НВ»

Місце ведучого на «Радіо НВ» стало вакантним після того як журналіст Сергій Рахманін пройшов до Верховної Ради

Колишній журналіст і чинний народний депутат Мустафа Найєм, який не балотувався до нового складу парламенту, погодився на пропозицію вести політичну програму на «Радіо НВ».

Відповідну пропозицію Найєму в ефірі цього ж радіо зробив його шефредактор Валерій Калниш, а депутат погодився, пише «Громадське».

Місце ведучого цієї програми стало вакантним після того як попередній ведучий - журналіст Сергій Рахманін - пройшов до Верховної Ради за списком партії «Голос».

На уточнююче запитання, чи це буде авторська програма, Калниш відповів: «Авторська, так».

«Мені це дуже подобається, тому що це органічна історія. Давай на перший ефір ми запросимо Рахманіна моїм гостем», - сказав Найєм. Калниш погодився із цією пропозицією.

Нагадаємо, на «Радіо НВ» власну передачу з нового сезону вестиме журналіст Євген Кисельов, який пішов з телеканалу «Прямий».